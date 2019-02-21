Ekonomi Yeni hedef Çin pazarı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni hedef Çin pazarı

Su ve hayvansal ürünler pazarı, 2023 ihracat hedefi olarak belirlenen 2,5 milyar doları 2018’de yakaladı. Japonya gibi çok zor bir pazara girme başarısı da gösteren sektör, hedefini 2019’da 3 milyar dolara çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömür Oral (Solda) , Müjdat Sezer (Ortada) ve Gülden Polat Sağban (Sağda)
Ömür Oral (Solda) , Müjdat Sezer (Ortada) ve Gülden Polat Sağban (Sağda)

Tarımda en çok büyüme gösteren sektör olan su ürünleri ve hayvansal mamulleri, 2023 yılı ihracat hedefi olarak belirlenen 2,5 milyar doları beş yıl öncesinden yakaladı. Geçen yılı yüzde 11 artışla 2,5 milyar dolar ile kapatan sektör, ihracat hedeflerini büyüterek 2019 yılında 3 milyar dolara, 2023 yılında ise 5 milyar dolara çıkardı. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Müjdat Sezer “AB ve Çin Türkiye’ye kapılarını açarsa, ihracatımız ek olarak 1 milyar dolar artar ve bu yıl 4 milyar dolara çıkar. 2023 hedeflerinin de üzerine çıkarız” dedi. Sezer, düzenlenen basın toplantısında sektöre ilişkin gelişmeleri ve hedefleri paylaştı.

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  • Çin ve Japon pazarlarının önemine dikkat çeken Sezer “Geçen yıl çok zor bir pazar olan Japonya’ya da ihracata başlamamız önemli. Çin’in sektöre kapıları açması stratejik önemde” diye konuştu. Irak, Suriye ve Libya’ya ihracatımızın yüksek olduğunu belirten Sezer, “İlk hedefimiz 250 milyar dolardan yüzde 20’lik oranla en büyük payı alan AB pazarı. Çinli bir heyet gelerek Türkiye’de incelemelerde bulundu ve memnun kaldılar” ifadesini kullandı.


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Müjdat Sezer, fiyatların kasım ayından bu yana yatay seyrettiğini, söyledi. Sezer “Kasım-Şubat arası fiyatların düşük olduğu döneme denk geldi. Ayrıca enflasyonla mücadele kapsamında fiyat da artırmadık” bilgisini de verdi.


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