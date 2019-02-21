Yeni hedef Çin pazarı

Tarımda en çok büyüme gösteren sektör olan su ürünleri ve hayvansal mamulleri, 2023 yılı ihracat hedefi olarak belirlenen 2,5 milyar doları beş yıl öncesinden yakaladı. Geçen yılı yüzde 11 artışla 2,5 milyar dolar ile kapatan sektör, ihracat hedeflerini büyüterek 2019 yılında 3 milyar dolara, 2023 yılında ise 5 milyar dolara çıkardı. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Müjdat Sezer “AB ve Çin Türkiye’ye kapılarını açarsa, ihracatımız ek olarak 1 milyar dolar artar ve bu yıl 4 milyar dolara çıkar. 2023 hedeflerinin de üzerine çıkarız” dedi. Sezer, düzenlenen basın toplantısında sektöre ilişkin gelişmeleri ve hedefleri paylaştı.

UZAK DOĞU DEV POTANSİYEL

Çin ve Japon pazarlarının önemine dikkat çeken Sezer “Geçen yıl çok zor bir pazar olan Japonya’ya da ihracata başlamamız önemli. Çin’in sektöre kapıları açması stratejik önemde” diye konuştu. Irak, Suriye ve Libya’ya ihracatımızın yüksek olduğunu belirten Sezer, “İlk hedefimiz 250 milyar dolardan yüzde 20’lik oranla en büyük payı alan AB pazarı. Çinli bir heyet gelerek Türkiye’de incelemelerde bulundu ve memnun kaldılar” ifadesini kullandı.





Tavuk eti fiyatında artış olmaz

Müjdat Sezer, fiyatların kasım ayından bu yana yatay seyrettiğini, söyledi. Sezer “Kasım-Şubat arası fiyatların düşük olduğu döneme denk geldi. Ayrıca enflasyonla mücadele kapsamında fiyat da artırmadık” bilgisini de verdi.





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