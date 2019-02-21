KDV’de hızlı iade sevinci

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Katma Değer Vergisi (KDV) iade ödeme sürecinin hızlandırılmasına ilişkin tebliğin piyasadaki likiditeyi artıracak önemli bir başlangıç oluşturacağını bildirdi. Avdagiç, düzenlemeyle birlikte Ocak 2019 sonrasındaki işlemlerden kaynaklanan KDV iadelerinin yüzde 50’sinin 10 iş günü içinde ödenecek olmasının, işletmelere yeni bir finansman imkanı oluşturacağını ve bu konudaki belirsizliği de ortadan kaldırarak iş dünyasının nakit planlama kabiliyetini artıracağını vurguladı.

PİYASALARI RAHATLATIR

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise KDV iadelerinin hızlandırılmasının toparlanma işareti gösteren piyasaları rahatlatma adına önemli bir adım olduğunu söyledi. Baran, “Atılan bu adım çok olumlu. Piyasaları rahatlatır” ifadesini kullandı.