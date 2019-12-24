Ekonomi Yeni yılda uçuşta telefonlarını kapatmayan ve sigara içenlere kesilen ceza artacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni yılda uçuşta telefonlarını kapatmayan ve sigara içenlere kesilen ceza artacak

Yeni yılda uçuşta telefonlarını kapatmayan ve sigara içenlere kesilen ceza artacak

Uçuşlarda sigara içenler ve telefonlarını kapatmayanlar, yolcularla tartışanlar, uçaklara lazer tutanlar ile havalimanında aranmaya engel olanlar da dahil kurallara uymayanlara kesilen idari para cezaları yeni yılda artacak. Yeniden değerleme oranının 2020 yılı için yüzde 22,58 olarak kesinleşmesi ile beraber cezalar gelecek yıl uçakta sigara içenler ve telefonunu kapatmayanlarda 2 bin 603 TL, uçaklara lazer tutanlarda ise 17 bin 161 TL’ye yükselecek. Güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen aranmaya engel olanlara da verilen 2 bin 832 TL’lik idari para cezası 3 bin 471 TL’ye çıkacak.

Haber Merkezi DHA
Uçakta güvenliğini tehlikeye düşüren kural dışı yolculara cezalar veriliyor.
Uçakta güvenliğini tehlikeye düşüren kural dışı yolculara cezalar veriliyor.

Uçuş güvenliğini tehlikeye düşüren kural dışı yolculara kesilen idari para cezaları gelecek yıl artıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) idari para cezalarını yeniden değerleme oranlarına göre düzenleniyor. SHGM bu yıl bir önceki yıla göre cezalarda yüzde 23,73 artış uygulamıştı. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan tebliğ uyarınca yeniden değerleme oranı gelecek yıl yüzde 22.58 olarak belirlendi. Yeniden değerleme oranının yasada öngörülen rakam olan yüzde 22,58 olarak kesinleşmesi ile beraber uçuşlarda kurallara uymayan yolculara kesilen idari para cezaları da bu oranda artacak.

Daha önce yapılan bir araştırmaya göre 3 yıl içinde 13 yolcu gecikmeden, 49 yolcu aşırı alkolden, 17 yolcu koltuğunu beğenmediği için 382 yolcu ise uçak tuvaletinde sigara içtiği için olaya sebebiyet vererek, yolcular hakkında kuraldışı raporu tutuldu. Yeniden değerleme oranın gelecek yıl yüzde 22,58 olarak kesinleşmesiyle beraber cezalar gelecek yıl şöyle artacak:

-Uçuş güvenliğini riske edecek şekilde hava araçlarına lazer tutan, uçak haberleşmesine müdahale eden veya benzer ihlallerde bulunanlara verilen 14 bin 163 TL’lik idari para cezası 17 bin 161 TL’ye yükselecek.

Mahkeme kararını verdi: Fazla bilet satan uçak firmaları yandı
EKONOMİ
Mahkeme kararını verdi: Fazla bilet satan uçak firmaları yandı

-Uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve mamulleri kullananlara verilen 2 bin 124 TL’lik idari para cezası 2 bin 603 TL’ye yükselecek.

  • - Uyarılara rağmen taşınabilir elektronik cihazları çalıştırmaya devam eden, uyarılmasına rağmen yerine oturmayan, emniyet kemerini bağlamayan, baş üstü dolabını kapatmayan, başka yolcularla ve kabin ekibiyle tartışmaya devam eden, kabin ekibinin görev yapmasını güç kullanarak engel olan, kabin ekibinin görev yapmasını güç kullanarak engel olan, kabin ekibine ve yolculara hakaret eden, sözle tacizde bulunmaya devam eden, kabin ekibinin verdiği talimatları yerine getirmeyenlere verilen 2 bin 124 TL’lik idari para cezası 2 bin 603 TL’ye yükselecek.

-İzinsiz lazer ve/veya hava fişek gösterisi gerçekleştirenlere verilen 2 bin 124 TL olan idari para cezası 2 bin 603 TL’ye yükselecek.

-Güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunmasında verilen 2 bin 832 TL’lik idari para cezası 3 bin 471 TL’ye yükselecek.

Yolcu uçağında hareketli anlar: FETÖ'cüyüm uçağı patlatacağım
GÜNDEM
Yolcu uçağında hareketli anlar: FETÖ'cüyüm uçağı patlatacağım

Cezalar nasıl kesiliyor?

SHGM tarafından verilen idari para cezalarına göre kural tanımaz yolcu yönetmelikte belirlenen ihlallerden birini uyarıya rağmen sürdürmeye devam etmesi halinde ihlale ait tutanak, uçağın kaptanı ile uçağın iki kabin memuru olmak üzere üç kişinin tutacağı bir tutanak ile tespit ediliyor. Tutanakta ilgili kişinin adı soyadı, Türk vatandaşı ise kimlik numarası, tespit edilebiliyor ise adres bilgileri yer alıyor.

Yabancı uyruklu yolcuların ise adı, soyadı ve pasaport numarası ile tespit edilebiliyor ise adres bilgileri yer alıyor. İdari para cezalarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde idari yaptırım kararlarına itiraz edilebiliyor. Bunun için sulh ceza mahkemesine başvurulabiliyor. Bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezaları kesinleşiyor.

İdari para cezası, idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde SHGM'ye ödenmesi gerekiyor. Kesinleşen idari para cezalarının ödeme süresi içinde ödenmemesi halinde para cezaları ilgili vergi dairesince takip ve tahsil ediliyor. İdari para cezası ile ilgili kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden cezanın dörte üçü tahsil ediliyor. Peşin ödemede, kişinin karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemiyor.

1 Ocak 2020'de başlıyor: İhracatçılar bürokrasiye takılmadan 'tek tıkla' destek alacak
EKONOMİ
1 Ocak 2020'de başlıyor: İhracatçılar bürokrasiye takılmadan 'tek tıkla' destek alacak

Vergi daireleri cezayı taksitlendirebiliyor

  • İdari para cezası alanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idari para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir ay içersinde vergi dairesine müracaat edilmesi halinde, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenebileceğine ilgili vergi dairesince karar veriliyor.

Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil ediliyor.

Satın aldığı uçakta yaşamını sürdürüyor
FOTOĞRAF 26
Title
Çalışkan Bruce Campbell, yeni projesi üzerinde çalışmaya başlamak için sabırsızdı, ama önce Oregon'daki o büyük uçağı ormana getirmek zorunda kaldı.
Title
Başlangıçta, Bruce Campbell uçağı belirli bir amacı olmayan eğlenceli bir proje olarak düşündü, kesin olarak bildiği tek şey uçağı geri dönüştürmek istediği idi.
Title
Mirror'a vizyonunu açıklayan Campbell, “güzel, ışıltılı bir uçağı parçalamanın bir trajedi, israf ve insanın hayal gücünün derin bir başarısızlığı olduğunu” ilan etti.
Title
Bruce Campbell şaheserini tüm dünyaya göstermeye hazır olmadan önce, gövdenin dışını basınçlı yıkayıcı yardımıyla yıkamak zorunda kaldı.
Title
Campbell'a göre, her uçağın yaşam ve emeklilik için mükemmel şekilde uygun olan “havacılık kalesi” olduğu söyleniyor.
Title
Campbell, uçakta zaten mevcut olan tüm ekipmanları kullanmaya çalıştı ve çoğu aleti ve kontrolleri kokpitte bıraktı.
Title
Bruce Campbell'ın Boeing 727 evine girdiğinizde, tıpkı yolcuların hala hizmetindeyken ve bir havaalanının asfaltında olduğu gibi, orijinal uçaktan katlanır merdivenleri kullanmanız gerekir.
Title
Çevreleyen orman nedeniyle saydam zemin hızlı bir şekilde kirlenebildiğinden, düzlüğün her zaman mükemmel durumda olduğundan emin olmak için çorap veya terlik kuralına uyuyor.
Title
Boeing 727 bol miktarda alan sunuyor, ancak Bruce Campbell uçağın içinde oldukça mütevazı bir yaşam sürüyor.
Title
Uçak, iki orijinal kabin tuvaleti ile donatılmış bir de Campbell'ın uçağın arkasına yakın inşa ettiği duş bölümü mevcut.
Title
Kokpit hala orijinal araçlarının tümünü içeriyor, ancak Campbell onu bir okuma ve eğlence alanına dönüştürdü. Tüm eğlence araçları yüzünden sürekli olarak geliştirmek ve yenilemek istediği uçağın bir parçası.
Title
Campbell, çoğu zaman uçakta, evinde çalışmayı planladığı iş istasyonunda bilgisayarında çalışıyor.
Title
Bruce Campbell sadece uçağının içine bakmakla kalmıyor, aynı zamanda çevredeki ormanı da görüyor.
Title
Daily Mail'den neden uçakları geri dönüştürmeye ve onları evlere dönüştürmeye bu kadar kuvvetli inandığını sorduğunda Campbell, böyle bir girişimin çevresel faydalarına dikkat çekti.
Title
Bazı insanlar, olanakların ve malzemelerin yetersizliğinden dolayı bir yolcu uçağının içinde yaşamaya isteksiz olabilirler ancak Bruce Campbell bunun kesinlikle böyle olmadığını kanıtladı.
Title
Campbell kokpitte vakit geçirmeyi çok seviyor. Ona göre burası kendi küçük oyun odası.
Title
Campbell bir uçakta yaşadığı için kendisiyle ya da görünüşüyle ​​ilgilenmediği anlamına gelmez. Aslında, iç mekanın titiz tasarımı sadece günlük olarak ne kadar temiz ve düzenli olduğunu yansıtıyor.
Title
Campbell'a göre, ahşap gibi daha yaygın malzemelerden yapılmış bir evden ziyade, katı metalden yapılmış bir düzlemde yaşamanın büyük bir avantajı var.
Title
Birçok kişi Campbell'a uçağın Oregon ormanlarına çarpıp çarpmadığını ve uçağın gövdesini basitçe restore edip etmediğini soruyor.
Title
Boeing 727'de yaşayan Campbell eviyle gurur duyuyor.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Satın aldığı uçakta yaşamını sürdürüyor
Yaklaşık yirmi yıl önce Bruce Campbell, bir Boeing 727 satın alarak evine dönüştürdü. Campbell, 1999'da, Atina havaalanında bulunan ve 85.000 EURO'luk makul bir fiyatla Olympic Airways Boeing 727 satın almaya karar verdi. Uçak satın alındıktan sonra, onu Oregon'daki ormana taşımak zorunda kaldı.
Bahçeliden çok sert tepki

Bahçeli'den çok sert tepki

'​Kanal İstanbul'dan rahatsız olan şuursuz ve gayri millidir'.
İBB protokolden çekilemez

'İBB protokolden çekilemez'

​Bakan Kurum Kanal İstanbul'la ilgili açıklama yaptı.
Yunan mevkidaşı ile kritik görüşme

Yunan mevkidaşı ile kritik görüşme

Çavuşoğlu'nun görüşmesinin içeriği gizli tutuldu.
Rekor üstüne rekor

Rekor üstüne rekor

Borsa İstanbul 113 bin seviyesini aştı.
Yapan yandı

Yapan yandı

U​çuş güvenliğini tehlikeye düşürenlerin cezası artıyor.
Araç çekilmeyecek!

Araç çekilmeyecek!

İçişleri Bakanlığından 81 ile park yasağı ihlali uyarısı yapıldı.

Kameralı<br>takip geliyor

Kameralı
takip geliyor

Uzaktan ceza işlemi uygulanabilecek..

Her cephede karşımızdalar

Her cephede karşımızdalar

Rus paralı askerleri Libya'da istikrarsızlık kaynağı haline geldi.
120 bin kişi<br>sınıra akın etti

120 bin kişi
sınıra akın etti

​Çocukları bombardımandan kaçırarak boş arazilere çadır kurdular.
69 alanda yangın

69 alanda yangın

​Karadeniz'de 4 il yangınlarla boğuşuyor.
İETT otobüsü <br>yan yattı

İETT otobüsü
yan yattı

​Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 yaralı var.
Süper Lig'de <br>haftanın 11'i

Süper Lig'de
haftanın 11'i

​Derbiyi kazanan Fnerbahçe'den iki isim kadroda.
Adana'da okullar tatil edildi

Adana'da okullar tatil edildi

Kentte yoğun sağanak yağış etkili oluyor.
Yüzlerce var

Yüzlerce var

​10 yıldır burada, doğa katliamına neden oluyor.
YTL için<br> son gün 31 Aralık

YTL için
son gün 31 Aralık

Piyasada hala değişmeyen 174 milyon lira var.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.