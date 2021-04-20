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Ekonomi Yeri su altı robotu Kaşif 2 Kanuni sondaj gemisi için yola çıktı 5 ayda üretildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeri su altı robotu Kaşif 2 Kanuni sondaj gemisi için yola çıktı: 5 ayda üretildi

Yerli su altı robotu 'Kaşif 2', Karadeniz’de toplam 405 milyar metreküp doğal gaz keşfedilen Sakarya Gaz Sahası’ndaki Türkali kuyularında çalışmalara başlayacak olan Kanuni sondaj gemisine destek vermek için İstanbul’dan yola çıktı. Gemiyle gönderilen ve yarın bölgeye ulaşacak olan Kaşif 2'nin kurulumu 10 günde tamamlanacak.

Haber Merkezi DHA
Yeri su altı robotu Kaşif 2 Kanuni sondaj gemisi için yola çıktı: 5 ayda üretildi
Ekonomi

Armelsan Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Can Emre Bakım, 'Kaşif 2’nin yerlilik oranının yüzde 65’in üzerine çıkarıldığını belirterek, "Yerli su altı robotu Kaşif 1’i Fatih sondaj gemimize göndermiştik. Kaşif 2 ise, bugün Kanuni gemisi için yola çıkıyor. Uzaktan kumandalı su altı robotlarımız, dalgıçların denizin derin noktalarında yapamadıkları operasyonları gerçekleştirmek için tasarlandılar. Bu robotlar, sondaj platformunun su altında hem gözü hem de eli ayağı olacak” dedi.

DHA

Dünyanın en güçlüsü Kaşif
GÜNDEM
Dünyanın en güçlüsü Kaşif

'Kaşif 2’nin sondaj platformuna farklı kameralar üzerinden aktaracağı görüntüler ile çalışmalara büyük kolaylık sağlayacağını kaydeden Bakım, “Su altı robotunuz ayrıca kuyu başı temizleme, conta değiştirme, kesme, biçme ve bağlama işlemleri de yapmaktadır. Kaşif 2, 3 bin metre derinlikte çalışma kapasitesine sahip. Ancak ufak güncellemelerle 6 bin metreye kadar inebilecek kapasitesi de var” diye konuştu.

Kanuni sondaj gemisi
Kanuni sondaj gemisi

Türkiye dünyada bu teknolojiyi üreten dördüncü ülke

Söz konusu teknolojinin dünyada 2018 yılında gelişmeye başladığını anlatan Can Emre Bakım, "Türkiye, Kaşif serisiyle beraber dünyada bu teknolojiyi üreten dördüncü ülke konumuna gelmiş durumda. Kaşif 1'de yerlilik yüzde 53 iken, Kaşif 2’de yüzde 65'in üzerine çıkardık" ifadelerini kullandı.

DHA

"YÜZDE 30-40 ORANINDA TASARRUF SAĞLIYORUZ"

'Kaşif 1’i, 5 ay gibi kısa bir sürede ürettiklerini belirten Bakım, şunları söyledi:

  • "Kaşif 2’yi de 4,5 aylık bir sürede ürettik. Bu süre dünyada iddialı bir süre. Yabancı bir üretici, bu tarz bir teknolojiyi 44 haftalık bir sürede üretebiliyor. Kaşif 1, Fatih sondaj gemisinin altında, 2 bin 100 metre derinlikte 10 günün üzerinde kalarak Türkiye tarihi adına bir rekor kırmıştı. Sondaj gemilerinin işletme maliyetlerini azaltmaya yönelik yardımcı cihaz olarak kullanıyoruz. Yüzde 30-40 oranında tasarruf sağlıyoruz. Hem maliyet anlamında hem de stratejik anlamda avantaj sağlıyor."

DHA

"EN GÜÇLÜ İTİŞ VE HİDROLİK GÜCE SAHİP SU ALTI ARACI ÖZELLİĞİNE SAHİP"

'Kaşif 2’nin amacının sondaj platformunun su altında yapacağı tüm faaliyetleri gerçekleştirmek olduğunu belirten Can Emre Bakım, “Su altı robotumuz, hem görüntü aktarıyor hem de cihazın önünde bulunan robot kolları vasıtasıyla sondaj platformunun talimatları çerçevesinde kesme-biçme işlemleri ile conta değiştirme ve kuyu başı temizleme işlemlerini gerçekleştiriyor. Kaşif 2, dünya üzerinde en güçlü itiş ve hidrolik güce sahip su altı aracı özelliğine sahip” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni doğalgaz rezervini açıkladı
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni doğalgaz rezervini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada ' 'Yeni yapılan sondajda 4 bin 445 metreye ulaştık. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metre kip daha ilave edildi.
TUNA-1'de toplam miktar 405 milyar metreküpü buldu' dedi.

Yeri su altı robotu Kaşif 2 Kanuni sondaj gemisi için yola çıktı: 5 ayda üretildi
FOTOĞRAF 8
Title
Armelsan Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Can Emre Bakım, 'Kaşif 2'nin yerlilik oranının yüzde 65'in üzerine çıkarıldığını belirterek, şunları söyledi:
Title
Yerli su altı robotu Kaşif 1'i Fatih sondaj gemimize göndermiştik. Kaşif 2 ise, bugün Kanuni gemisi için yola çıkıyor. Uzaktan kumandalı su altı robotlarımız, dalgıçların denizin derin noktalarında yapamadıkları operasyonları gerçekleştirmek için tasarlandılar. Bu robotlar, sondaj platformunun su altında hem gözü hem de eli ayağı olacak.
Title
'Kaşif 2'nin sondaj platformuna farklı kameralar üzerinden aktaracağı görüntüler ile çalışmalara büyük kolaylık sağlayacağını kaydeden Bakım, “Su altı robotunuz ayrıca kuyu başı temizleme, conta değiştirme, kesme, biçme ve bağlama işlemleri de yapmaktadır. Kaşif 2, 3 bin metre derinlikte çalışma kapasitesine sahip. Ancak ufak güncellemelerle 6 bin metreye kadar inebilecek kapasitesi de var diye konuştu.
Title
Söz konusu teknolojinin dünyada 2018 yılında gelişmeye başladığını anlatan Can Emre Bakım, “Türkiye Kaşif serisiyle beraber dünyada bu teknolojiyi üreten dördüncü ülke konumuna gelmiş durumda. Kaşif 1'de yerlilik yüzde 53 iken, Kaşif 2'de yüzde 65'in üzerine çıkardık ifadelerini kullandı.
Title
YÜZDE 30-40 ORANINDA TASARRUF SAĞLIYORUZ<br> <br> 'Kaşif 1'i, 5 ay gibi kısa bir sürede ürettiklerini belirten Bakım, şunları söyledi:
Title
“Kaşif 2'yi de 4,5 aylık bir sürede ürettik. Bu süre dünyada iddialı bir süre. Yabancı bir üretici, bu tarz bir teknolojiyi 44 haftalık bir sürede üretebiliyor. Kaşif 1, Fatih sondaj gemisinin altında, 2 bin 100 metre derinlikte 10 günün üzerinde kalarak Türkiye tarihi adına bir rekor kırmıştı. Sondaj gemilerinin işletme maliyetlerini azaltmaya yönelik yardımcı cihaz olarak kullanıyoruz. Yüzde 30-40 oranında tasarruf sağlıyoruz. Hem maliyet anlamında hem de stratejik anlamda avantaj sağlıyor.
Title
“EN GÜÇLÜ İTİŞ VE HİDROLİK GÜCE SAHİP SU ALTI ARACI ÖZELLİĞİNE SAHİP<br> <br> 'Kaşif 2'nin amacının sondaj platformunun su altında yapacağı tüm faaliyetleri gerçekleştirmek olduğunu belirten Can Emre Bakım, şunları söyledi:
Title
Su altı robotumuz, hem görüntü aktarıyor hem de cihazın önünde bulunan robot kolları vasıtasıyla sondaj platformunun talimatları çerçevesinde kesme-biçme işlemleri ile conta değiştirme ve kuyu başı temizleme işlemlerini gerçekleştiriyor. Kaşif 2, dünya üzerinde en güçlü itiş ve hidrolik güce sahip su altı aracı özelliğine sahip.
Yeri su altı robotu Kaşif 2 Kanuni sondaj gemisi için yola çıktı: 5 ayda üretildi
Yerli su altı robotu 'Kaşif 2', Karadeniz'de toplam 405 milyar metreküp doğal gaz keşfedilen Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali kuyularında çalışmalara başlayacak olan Kanuni sondaj gemisine destek vermek için İstanbul'dan yola çıktı. Gemiyle gönderilen ve yarın bölgeye ulaşacak olan Kaşif 2'nin kurulumu 10 günde tamamlanacak.
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