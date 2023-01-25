Yerli üretimle uygun fiyata ayakkabı: Hangarium enflasyona savaş açtı

Nuray Uysal Demir ve Arzu Selçuk tarafından kurulan Hangarium, ayakkabı çarşısı konseptiyle uygun fiyatlı ürünler satıyor. Geçen sene Temmuz ayında ilk mağazasını açan şirket, 81 ile yayılmak istiyor. Türkiye’nin en ucuz ayakkabı çarşısını kurmaya karar verdiklerini anlatan Demir, diğer firmalarında aldığı aynı ürünü düşük kârlarla daha uygun fiyata sattıklarını söyledi. “El ele verelim enflasyona savaş açalım dedik ve bunu başardık” diyen Demir, “30’a yakın üreticiyle ve atölyelerle görüştük. Az kâr yapalım ucuza satalım diye yola çıktık. Hatta birlikte diğer firmalara örnek olalım. İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Çorum, İzmit’te mağazalarımız var. Türkiye'de 8 tane mağazamız var. Bunların 4’ü İstanbul’da. Yıl sonuna kadar 50 mağazaya ulaşmak istiyoruz. 81 ile ulaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ürünlerine farklı illerden talep geldiğini belirten Demir, "Ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Terlikten bota, abiye ayakkabıdan spor ayakkabıya kadar her şey var. Mağazalarımıza tüketicilerin yoğun ilgisi var. Çünkü vatandaş hem kaliteyi anlıyor, hem de uygun olduğu için çok talep gösteriyor” dedi. Arzu Selçuk ise Türkiye’de üretilen yerli markaları sattıklarını belirterek, şu bilgileri verdi: “Kullanılan bütün malzemelerden imalata kadar her şey yerli. Bu yıl 50 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Ürünlerin fiyatları 25 liradan başlıyor ve 320 liraya kadar çıkıyor. İstanbul, Hatay, Gaziantep’e kadar birçok yerde üreticilerimiz var. Onlar koleksiyonu hazırlıyorlar. Getirip halkımıza sunuyoruz. Yurt dışına da bayilik isteniyor ama biz önce yurt içinde büyümek istiyoruz. Müşteri bir ay iki ay sonra gelse de ürünler yine aynı fiyat. Vatandaşlar bize neden daha çok şehirde mağaza açmıyorsunuz diyor. İstanbul dışında olanlar buradaki akrabalarını görüntülü arayarak, giderken ya da kargoyla gönderiyorlar.”