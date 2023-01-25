Yapılandırma paketiyle beyaz sayfa: Vatandaşlar ve şirketler borçlarını 48 taksitle ödeyebilecek

|
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir'de İş Dünyası ile Buluşma programında, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı yapılandırma kanun teklifinin detaylarını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından duyurduğu yeni borç yapılandırma paketinin detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir'de İş Dünyası ile Buluşma programında, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı yapılandırma kanun teklifinin detaylarını paylaştı. Nebati konuyla ilgili şunları söyledi:
“Halkımızın ve ekonomimizin gereksinimlerini ve gelen talepleri dikkate alarak, kamuya olan yükümlülüklerin hafifletilmesi ve uzun vadeli taksitler şeklinde ödenebilmesi için hazırlanan kanun teklifi en kısa sürede Meclis’te yasalaşacak. Kanun hem yapılandırma hükümlerini hem de vergi mevzuatında çeşitli yeniliklerin olduğu hükümleri kapsayacak.”
Bakan Nebati’nin verdiği bilgiye göre; yapılandırmaya ilişkin hükümlerle; vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, il özel idareleri ile yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlıkları’na ödenmesi gereken kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme yapılacak. Teklifle, vergi ve prim borçları başta olmak üzere, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna süresinde ödenememiş borçların cezaları kaldırılarak ödeme imkanı getirilecek.
Bugüne kadar diğer yapılandırma yasalarında kapsama alınmayan adli para cezaları dahil olmak üzere idari para cezaları da yapılandırma kapsamına alındı. Bunların faizleri de düşük bir oran ile güncellenerek ödenmesi daha kolay hale getirilecek.
Ayrıca, davalı olan vergi ve prim dosyalarındaki ihtilafları sonlandırılarak ödeme imkânı sağlanacak. Teklifte, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkân sağlayan düzenlemelere de yer verilecek. İşletmelerin, 2018 ila 2021 yılları için gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde matrah ve vergi artırımı yaparak vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacak. Artırılan matrahların vergilerini peşin ödeyene vergi aslında da yüzde 10 indirim sağlanacak. Bu teklifteki önemli bir yenilik de taksit ödeme sürelerinin 4 yıla çıkarılması. Böylece vatandaşlar yapılandırılan borçlarını 4 yıla yayılan aylık taksitler halinde 48 taksitte ödeyebilecek.
Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, Yurt içi-ÜFE tutarının yüzde 90’ından vazgeçilecek. Yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.
Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan genç girişimci istisnasının tutarı artırılıyor. Mevcut düzenlemeye göre istisna kapsamında ilk defa işe başlayan Gelir Vergisi mükelleflerinin 3 hesap dönemi kazançlarının yıllık 75 bin lirası gelir vergisinden istisna ediliyor. Söz konusu tutar 2023 yılı için 150 bin liraya çıkacak. Her yıl Gelir Vergisi tarifesinin ikinci dilimi tutarına paralel olarak artırılacak. Böylece, izleyen yıllarda, dilim tutarlarında yeniden değerleme oranında artış oldukça, bu istisna da beraberinde artacak.
TOKİ tarafından konut ve konut ile birlikte ihale edilen yapım işlerine ilişkin olarak, bu yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, damga vergisi istisnası getiriliyor. Böylece, özellikle orta ve alt gelir grubuna yönelik konutların daha uygun şartlarla üretilmesine imkan sağlanacak. İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları yoluyla gayrimenkul satışlarında alınan asgari maktu harcın toplamı belli bir tutarla sınırlandırılacak.
Turizmi teşvik amacıyla, turizm tesislerinin yaz ve kış sezonlarında çalışmaları durumunda SGK prim desteği verilecek. Turizmin 12 aya ve ülke çapına yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda; turizm sektöründe çalışan personelin tüm yıl çalışabilmesi ve nitelikli personel istihdamının kalıcı hale getirilmesi için yeni bir destek sistemi düzenlenecek. Yıl boyunca faaliyet gösteren turizm işletmesi belgeli ve Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı'ndaki ve bu program kriterlerinden üçüncü aşama sertifikasına sahip konaklama tesisi iş yerlerinde çalışan sigortalılar için kış veya yaz turizmi kapsamında belirlenen aylarda prim desteği verilecek. Bu destek kapsamında, prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçmemek şartıyla, bildirilen prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamını Hazine tarafından karşılayacak.