Yerliyse yeriz yerliyse tüketiriz

Ekonomide yerli teknoloji ve ürün kullanımı konusundaki duyarlılık hergeçen gün artıyor. 27. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’na bu yıl yerli ürün teknolojileri damgasını vurdu. Turizm ve gıda sektörünün Türkiye’deki en büyük buluşması ANFAŞ Hotel Equipment - 31.Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile ANFAŞ Food Product - 27.Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı kapılarını açtı. 4 gün boyunca 600 katılımcının 3 bin 700’ün üzerinde markasını sergileyeceği organizasyon, 18 Ocak’a kadar yurt içinde 7 bölgeden, yurt dışında 70 ülkeden 50 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak. 27. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı kapsamında “Yerliyse Yeriz Yerliyse Kullanırız Yaşasın Anadolu” mottosuyla düzenlenecek etkinliklerde konaklama ve restoran işletmelerinde yerli ürün ve mutfak cihazlarının kullanılmasının önemi konusunda duyarlılık oluşturulması amaçlanıyor. Açılış konuşmasını gerçekleştiren ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, “50 binden fazla yerli ve yabancı profesyonel ziyaretçi katılımı bekliyoruz” dedi.

3,5 MİLYAR DOLARLIK İŞ HEDEFLENİYOR

Yurt dışı alım heyetleri ve katılımcılar arasında düzenlenecek B2B görüşmelerinde toplam 3,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedeflendiğini ifade eden Ali Bıdı, "Ekibimiz, sektörün önünü açacak uluslar arası yeni hedef pazarlara yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Yurt içi katılımcılarımızın yanı sıra bu yıl Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Brezilya, Cezayir, Çin, Endonezya, Hindistan, İran, İsrail, İtalya, Libya, Litvanya, Nepal, Rusya, Tayland, Tunus, Ukrayna, Bangladeş, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Kamerun olmak üzere toplam 22 ülkeden katılımcıyı, ziyaretçilerimiz ile bir araya getireceğiz” ifadesini kullandı.

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600 AŞÇI YEREL LEZZETLER İÇİN BURADA

Konuşmasında yerli ürün kullanımını kitleselleştirmek, daha fazla insanla buluşturma ve farkındalık yaratmak olduğuna vurgu yapan Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkan Vekili Mustafa Erol, şunları söyledi: “Bu ülkeye, bu ülkenin değerlerine, ürünlerine, ürettiklerine, üretenlerine sahip çıkmamız, korumamız, kollamamız gerek. Emekçi, üretici, çiftçi bizim baş tacımız. Çünkü marka değeri yaratmak için katma değerli ürünlerle bu sektörde var olmak için kendi değerlerimizi unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle biz 35 farklı dernekten 600 aşçı ile bu önemli fuara katıldık, ben onların adına bu fuara gelen, destekleyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

HİZMET ARAÇLARI GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Yüzde yüz elektrikli TRAGGER Yeni Nesil Hizmet Araçları da fuarda yerini aldı. Hizmet araçları için kritik olan alım fiyatı ve toplam işletme maliyetleri konusunda beklentileri karşılamak üzere tasarlanıp üretilen TRAGGER Yeni Nesil Hizmet Araçları, işletmelerin karbon ayak izlerini azaltmaya yardımcı olurken, toplam yatırım maliyeti açısından da kârlı bir yatırım olma özelliği taşıyor.