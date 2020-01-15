Hayat Hayatı ve sağlığı tehlikeye sokacak gıda üretenlere 5 yıla kadar hapis yolda
GENEL SAĞLIK

Hayatı ve sağlığı tehlikeye sokacak gıda üretenlere 5 yıla kadar hapis yolda

Hayatı ve sağlığı tehlikeye sokacak gıda üretenlere 5 yıla kadar hapis yolda

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa teklifi taslağında son rötuşlar yapılıyor. Taslağa göre, taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemleri üreterek piyasaya sürenlere de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 1000 günden 3 bin güne kadar adli para cezası verilmesi öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
Taklit ve tağşiş yapılmış ürün işleme tabi tutulamayacak ve piyasaya arz edilemeyecek.
Taklit ve tağşiş yapılmış ürün işleme tabi tutulamayacak ve piyasaya arz edilemeyecek.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı'nda ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri çerçevesinde son düzenlemeler yapılıyor.

AK Partili milletvekilleri tarafından Meclise sunulması öngörülen teklife göre, gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılmış ürün işleme tabi tutulamayacak ve piyasaya arz edilemeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ilan etti
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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ilan etti

Hem men hem hapis cezası

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacak ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilecek.

  • Bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya sunan gıda işletmecilerine 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1000 günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesi öngörülüyor.

Fiilin 2 yıl içinde tekrarı durumunda gıdayı üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi 5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden men edilecek.

Taklit veya tağşişli gıda üretene de ağır ceza

  • Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemleri üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine 50 bin liradan, izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecisine 5 bin liradan aşağı olmamak ve 250 bin lirayı geçmemek kaydıyla gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i kadar idari para cezası verilecek.

Söz konusu fiilin 2 yıl içinde tekrarlanması durumunda bunu üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya sunan gıda veya yem işletmecisine 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 1000 günden 3 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor. Gıda veya yem işletmecisi 5 yıldan 10 yıla kadar bu sektördeki faaliyetinden de men edilecek.

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Bakan Pakdemirli "Cezalar ağır olacak" demişti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, konuya ilişkin yasal düzenlemeyi Meclis gündemine getirmek üzere çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

Cezaların mevcut durumdakinden çok daha ağır olacağına işaret eden Pakdemirli, "Benim gönlüm hapis cezasını ister. Bu hapis cezası veya ticaretten men olabilir. Ondan sonra farklı şeyler olabilir. Bunların hepsi tabii ki ilgili kurumların ve bakanlıkların görüşü alınarak devam ediyor. Adalet Bakanlığı ve diğer bakanlıkların kurum görüşleri alınıyor. Burada bizim istediğimiz, gönlümüzdeki olmayabilir ama şundan emin olabilirsiniz, cezalar bugünküne oranla çok daha ağır olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlık, dün taklit ve tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuna açıklamıştı.

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