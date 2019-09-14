Ekonomi Yıl sonuna kadar 550 ilçe ve belde gaza kavuşmuş olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yıl sonuna kadar 550 ilçe ve belde gaza kavuşmuş olacak

Yıl sonuna kadar 550 ilçe ve belde gaza kavuşmuş olacak

Türkiye'nin 81 iline geçen yıl sonu itibarıyla doğal gaz götürülmesinin ardından genişleme çalışmalarında ilçe ve beldelere ağırlık verildi. Yıl sonuna kadar doğal gaz ulaştırılacak ilçe ve belde sayısı 550 olarak belirlendi.

Haber Merkezi AA
Yaklaşık 65 milyon vatandaşın doğal gaza erişimi sağlandı.
Yaklaşık 65 milyon vatandaşın doğal gaza erişimi sağlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) edinilen bilgiye göre, EPDK, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği ve ilgili dağıtım şirketlerinin üst düzey yetkilileri, genişleme yatırımlarının 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020-2022 yılları yatırımlarının planlanması amacıyla bir araya geldi.

Toplantıda, doğal gaz genişleme çalışmalarının planlanan takvime riayet edilerek hızlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesinin önemi vurgulandı.

Teknik ve ekonomik açıdan doğal gaz ulaştırılacak en uygun ilçelerin belirlenmesi amacıyla yapılan toplantıda, ilçelerin iletim hatlarına uzaklığı, coğrafi yapısı, nüfusu, sanayisi, enerji tüketimi ve turizm potansiyeline ilişkin veriler dikkate alınarak verimlilik analizleri yapıldı.

EPDK tarafından değerlendirilecek toplantı sonuçları gelecek dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iletilecek.

7 yerleşim yeri daha gaza kavuştu

Yılın başından bu yana Çankırı'nın Şabanözü, Diyarbakır'ın Çermik, Samsun'un Kavak, Diyarbakır'ın Silvan, Şanlıurfa'nın Birecik, Kütahya'nın Kuruçay ve Hisarcık yerleşim yerlerine doğal gaz götürüldü. Böylece eylül ayı itibarıyla doğal gaz hizmetinden yararlanan ilçe ve belde sayısı 517'ye ulaştı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 550'ye yükselmesi öngörülüyor.

Türkiye'de doğal gaz abone sayısı bu yıl itibarıyla 15 milyonun üzerine çıkarken, yaklaşık 65 milyon vatandaşın doğal gaza erişimi sağlandı.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mayıs ayında yaptığı açıklamada, bu yıl 1,1 milyar liralık doğal gaz şebeke yatırımı yapılarak 1 milyon yeni abonenin daha doğal gaza kavuşacağını belirtmişti.

REKLAM

Trump, Çin anlaşmasında tercihini açıkladı
EKONOMİ
Trump, Çin anlaşmasında tercihini açıkladı

Borçlanma tek çatıda birleşti
EKONOMİ
Borçlanma tek çatıda birleşti

Yaptırım tehdidine yatırım kozu
EKONOMİ
Yaptırım tehdidine yatırım kozu

Dev projelerde yerli kripto para kullanılacak
EKONOMİ
Dev projelerde yerli kripto para kullanılacak
Çinin İHAsı uçamadı biz rekor kırdık

Çin'in İHA'sı
uçamadı biz rekor kırdık

​Selçuk Bayraktar Kuveyt'teki test sürecini anlattı.
Nöbet büyüyor:30 aile evladını bekliyor

Nöbet büyüyor:
30 aile evladını bekliyor

​Diyarbakır'daki oturma eylemine yeni aileler katıldı.
Saldırıyı HDP yaptı

Saldırıyı HDP yaptı

​7 kişinin şehit olduğu saldırıda tüm izler HDP'ye çıktı.
Bu da kargo çetesi

Bu da kargo çetesi

Başkalarının yerine geçerek paketleri böyle aldılar.
20 yıldır<br>böylesi görülmedi

20 yıldır
böylesi görülmedi

Karadeniz alarm veriyor: Kasım ayında kapanabilir.
Deprem<br>anı kamerada

Deprem
anı kamerada

Çankırı 3 dakika arayla iki depremle sarsıldı.
Husiler petrol<br>tesislerine saldırdı

Husiler petrol
tesislerine saldırdı

​Suudi Arabistan'da iki petrol bölgesi hedef alındı.
Çağırmak için <br>mecbur kalabilir

Çağırmak için
mecbur kalabilir

​G.Saraylı futbolcudan Şenol Güneş'e mesaj.
Türk dizileri <br>dünyayı ele geçirdi

Türk dizileri
dünyayı ele geçirdi

​2023'te gelir 1 milyar doları bulacak
49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu

49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu

Soruşturmada 223 astsubay için gözaltı kararı çıktı.
Tüm Türkiye'de<br>aranıyordu

Tüm Türkiye'de
aranıyordu

170 bin kişiyi dolandırmıştı, İzmir'de yakalandı.
Şartlar açıklandı

Şartlar açıklandı

2 bin komiser yardımcısı ile 500 polis alınacak.
Ankara'ya getirildi

Ankara'ya getirildi

Üzerinde 51 kilo ağırlığında altından elbise var.
'İstemeden oldu'

'İstemeden oldu'

15 kez bıçakladı, 'pes' dedirten bir savunma yaptı.
'Tanımıyorum' dedi<br>soruşturma açıldı

'Tanımıyorum' dedi
soruşturma açıldı

​Uyuşturucu kaçakçıları ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı.
Yıldırım<br>yangın çıkardı

Yıldırım
yangın çıkardı

​Hem havadan hem de karadan müdahale edildi.
O anları anlattılar

O anları anlattılar

​MİT TIR'ları ihanetinin tüm bilinmeyenleri Yeni Şafak'ta.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.