Ekonomi Trump, Çin anlaşmasında tercihini açıkladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Trump, Çin anlaşmasında tercihini açıkladı

ABD Başkanı Trump, Çin ile kapsamlı bir ticaret anlaşması tercih ettiğini ifade vurguladı ve "Tamamıyla bir anlaşmayı yapmayı tercih ederim" dedi.

Haber Merkezi DHA
​ABD Başkanı Trump
​ABD Başkanı Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok sayıda analistin geçici bir anlaşma söylediğini görüyorum, bunun anlamı, ilk önce kolay olan maddeleri yapalım. Ama kolay ya da zor diye bişey yok. Bir anlaşma var ya da bir anlaşma yok. Ama bunun değerlendireceğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Tamamıyla bir anlaşmayı yapmayı tercih ederim" dedi.

ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçi üyeleri ile buluşması sırasında yaptığı konuşmada da, "Orta sınıf için vergi planımızı gelecek yıl içinde açıklayacağız. Çok yoğun bir şekilde çalışan orta sınıf için çok, çok önemli vergi indirimleri olacak. Bu konuda hep birlikte çalışacağız" diye konuştu; ancak, vergi indirimi planının ayrıntılarını açıklamadı.

Dünyanın en zengin 20 ismi
FOTOĞRAF 21
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Jeff Bezos Toplam net değer: 114 milyar dolar, Sektör: Teknoloji
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Bill Gates Toplam net değer: 107 milyar dolar, Sektör: Teknoloji
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Bernard Arnault Toplam net değer: 99.7 milyar dolar, Sektör: Giyim
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Warren Buffett Toplam net değer: 81.5 milyar dolar, Sektör: Yatırımcı
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Mark Zuckerberg Toplam net değer: 73.3 milyar dolar, Sektör: Teknoloji
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Amancio Ortega Toplam net değer: 68.5 milyar dolar, Sektör: Perakende
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Charles Koch Toplam net değer: 59.4 milyar dolar, Sektör: Sanayi
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Larry Ellison Toplam net değer: 58.9 milyar dolar, Sektör: Teknoloji
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Larry Page Toplam net değer: 58.5 milyar dolar, Sektör: Teknoloji
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Sergey Brin Toplam net değer: 56.8 milyar dolar, Sektör: Teknoloji
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Francoise Bettencourt Meyers Toplam net değer: 55.0 milyar dolar, Sektör: Tüketim ürünleri
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Carlos Slim Toplam net değer: 53.9 milyar dolar, Sektör: Telekomünikasyon
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Rob Walton Toplam net değer: 52.9 milyar dolar, Sektör: Perakende
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Jim Walton Toplam net değer: 52.7 milyar dolar, Sektör: Perakende
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Alice Walton Toplam net değer: 51.8 milyar dolar, Sektör: Perakende
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Steve Ballmer Toplam net değer: 51.1 milyar dolar, Sektör: Teknoloji
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Mukesh Ambani Toplam net değer: 47.4 milyar dolar, Sektör: Enerji
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Jacqueline Mars Toplam net değer:44.4 milyar dolar, Sektör: Yiyecek&İçecek
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John Mars Toplam net değer: 44.4 milyar dolar, Sektör: Yiyecek&İçecek
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Jack Ma Toplam net değer: 41.8 milyar dolar, Sektör: Teknoloji
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