Ekonomi Yılın en yüksek seviyesini gören dolarda son durum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar güne nasıl başladı? 2 Nisan 2020 dolar ve euro fiyatları

Yılın en yüksek seviyesini gören dolarda son durum

Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerle dün 6,65 bandına ulaşarak yılın en yüksek seviyesini gören dolar yeni güne bu seviyenin üzerinde başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2 Nisan 2020 dolar ve euro fiyatları
2 Nisan 2020 dolar ve euro fiyatları

Dün 6,60 seviyesinin üzerine çıkan dolar/TL, bugün 6,68 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL de 7,30'da seyrediyor.

Küresel piyasalar, dün ABD borsalarının yüzde 1 civarı düşüşlerle kapanmasının ardından Asya borsalarında bu sabah karışık bir görünüm hakim.

TCMB VE FED'DEN YENİ ADIMLAR

TCMB, virüsün ekonomik ve finansal etkilerine karşı parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi için yeni adımlar attı.

Fed de finansal piyasaların sorunsuz bir şekilde işlemesine yardımcı olmak amacıyla yabancı merkez bankaları ve uluslararası finans kuruluşları için geçici repo kolaylığı sağlanacağını açıkladı. Bu adımlar kurda dün sınırlı düşüşe neden oldu.

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