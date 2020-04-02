Dünya Vatandaş Biz bize yeteriz dedi 7den 70e kampanyaya destek yağdı
KORONAVİRÜS

Vatandaş ‘Biz bize yeteriz’ dedi: 7'den 70'e kampanyaya destek yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatığı Milli Dayanışma Kampanyası’na toplumun tüm kesimlerinden destek yağıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
9 yaşındaki Hilal Su Mert, biriktirdiği 120 lirayı kampanyaya bağışladı.
9 yaşındaki Hilal Su Mert, biriktirdiği 120 lirayı kampanyaya bağışladı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Milli Dayanışma Kampanyası için tüm Yargıtay personelinden destek istedi. Akarca imzasıyla yapılan duyuruda, yardım kampanyasına Yargıtay olarak kurumsal mahiyette katılmaya karar verildiği belirtildi. Bu nedenle Yargıtay Başkanlığı adına bir hesap numarası açıldığı ifade edilen duyuruda, üye, hakim ve savcıların en az 1000, kurum personelinin ise en az 100 lira yardımda bulunmaları istendi. Gönüllülük esasına göre toplanacak yardımlar 20 Nisan’da kampanya hesabına aktarılacak. Kampanyaya vali ve akademisyenlerin desteği de sürüyor. Bingöl Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan “Haydi Bingöl, vakit birlik ve beraberlik vakti” paylaşımında, kampanyaya Vali Kadir Ekinci’nin de bir aylık maaşıyla katkıda bulunduğu belirtildi. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, video konferans sistemiyle gerçekleştirilen senato toplantısının ardından yaptığı açıklamada, senato üyeleriyle bahar dönemi boyunca alacakları ders ücretlerini bağışlama kararı verdiklerini söyledi.

Manisalı 7 yaşındaki ikizler Yusuf ve Yağız Ateş, bisiklet almak için biriktirdikleri 675 lirayı kampanya için verdi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ve Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman da bir aylık maaşını bağışlayarak kampanyaya destek sundu.

Muzaffer anne duygulandırdı

Muzzaffer Gülşen
  • Toplumun tüm kesimlerinden kampanyaya destek sürerken, duygulandıran yardımlardan birisini de şehit annesi Muzzaffer Gülşen yaptı. Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde iki oğlu ve damadı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan 94 yaşındaki Muzaffer Gülşen, kampanyaya destek verdi. Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan, oğulları Hakan ve Mehmet ile aynı zamanda yeğeni olan damadı Lütfi Gülşen’i hain darbe girişiminde şehit veren Gülşen, Vefa Sosyal Destek Grubu’nu arayarak evine gelinmesini talep etti. Gülşen, evine gelen görevlilere banka kartını ve şifresini vererek, “Bir aylık maaşımı hükümetime bağışlıyorum. Allah hepinize de sağlık sıhhat versin” dedi. Görevliler, Gülşen’in bu davranışı karşısında duygulu anlar yaşadı. Durumdan haberdar olan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da Muzaffer Gülşen’i telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan kampanyaya katıldığı için Gülşen’e teşekkür eden Acar, herkesi kampanyaya katılmaya çağırdı. Muzaffer Gülşen de “Rabb’im devletimize milletimize zarar vermesin” ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Sefer sayıları yüzde 99 azaldı
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Sefer sayıları yüzde 99 azaldı
Abone Ol Google News
Trump İranı uyardı

Trump İran'ı uyardı

​Yanlış bir şey yaparsanız bunun bedelini acı bir şekilde ödersiniz.
İsrail siyasetinde koronavirüs!

İsrail siyasetinde koronavirüs!

​İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ve eşi koronavirüse yakalandı.
Mezardan virüs bulaşır mı?

Mezardan virüs bulaşır mı?

Prof.Dr. Yamanel koronavirüsten ölen kişinin defin işlemini anlattı.
İşgalci İsrail'i de vurdu

İşgalci İsrail'i de vurdu

​İşgalci İsrail'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 26'ya yükseldi.
Dünyadan koronavirüs notları

Dünyadan koronavirüs notları

​Avrupa'dan Amerika'ya, Afrika'dan Ortadoğu'ya...
Kampanyaya <br>yardım yağdı

Kampanyaya
yardım yağdı

Vatandaş seferber oldu. Türkiye kenetlendi.
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
İl bazında ilk kez açıklandı

İl bazında ilk kez açıklandı

​Türkiye'nin il il koronavirüs haritası.
Bunu hiç unutmayacağız

Bunu hiç unutmayacağız

İtalyan Bakan, yardımları bu sözlerle teslim aldı.
Vali açıkladı

Vali açıkladı

Şehre gelecek herkes 14 gün karantinaya alınacak.
Çığ gibi büyüyor

Çığ gibi büyüyor

​Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon lira toplandı.
Teşekkürler<br>Türk halkı

Teşekkürler
Türk halkı

Türkiye'nin yardımları İtalyan çocuğu duygulandırdı.
Tedavide kullanılacak

Tedavide kullanılacak

Test sonucu gerekecek, hiçbir ek ücret alınmayacak.
Maaşlarda kesinti olacak mı?

Maaşlarda kesinti olacak mı?

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı.
Daha da zorlaşacak

Daha da zorlaşacak

​Bakan Soylu'dan vatandaşa açık mesaj.
Altmış üç<br>kaybımız daha var

Altmış üç
kaybımız daha var

​Bakan Koca, en çok vaka ve ölümün olduğu illeri açıkladı.
'Yerel hükümet' <br>ilan etti

'Yerel hükümet'
ilan etti

Yandaş basından ​CHP savunması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.