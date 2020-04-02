Vatandaş ‘Biz bize yeteriz’ dedi: 7'den 70'e kampanyaya destek yağdı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Milli Dayanışma Kampanyası için tüm Yargıtay personelinden destek istedi. Akarca imzasıyla yapılan duyuruda, yardım kampanyasına Yargıtay olarak kurumsal mahiyette katılmaya karar verildiği belirtildi. Bu nedenle Yargıtay Başkanlığı adına bir hesap numarası açıldığı ifade edilen duyuruda, üye, hakim ve savcıların en az 1000, kurum personelinin ise en az 100 lira yardımda bulunmaları istendi. Gönüllülük esasına göre toplanacak yardımlar 20 Nisan’da kampanya hesabına aktarılacak. Kampanyaya vali ve akademisyenlerin desteği de sürüyor. Bingöl Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan “Haydi Bingöl, vakit birlik ve beraberlik vakti” paylaşımında, kampanyaya Vali Kadir Ekinci’nin de bir aylık maaşıyla katkıda bulunduğu belirtildi. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, video konferans sistemiyle gerçekleştirilen senato toplantısının ardından yaptığı açıklamada, senato üyeleriyle bahar dönemi boyunca alacakları ders ücretlerini bağışlama kararı verdiklerini söyledi.

Manisalı 7 yaşındaki ikizler Yusuf ve Yağız Ateş, bisiklet almak için biriktirdikleri 675 lirayı kampanya için verdi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ve Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman da bir aylık maaşını bağışlayarak kampanyaya destek sundu.

Muzaffer anne duygulandırdı

Muzzaffer Gülşen

Toplumun tüm kesimlerinden kampanyaya destek sürerken, duygulandıran yardımlardan birisini de şehit annesi Muzzaffer Gülşen yaptı. Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde iki oğlu ve damadı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan 94 yaşındaki Muzaffer Gülşen, kampanyaya destek verdi. Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan, oğulları Hakan ve Mehmet ile aynı zamanda yeğeni olan damadı Lütfi Gülşen’i hain darbe girişiminde şehit veren Gülşen, Vefa Sosyal Destek Grubu’nu arayarak evine gelinmesini talep etti. Gülşen, evine gelen görevlilere banka kartını ve şifresini vererek, “Bir aylık maaşımı hükümetime bağışlıyorum. Allah hepinize de sağlık sıhhat versin” dedi. Görevliler, Gülşen’in bu davranışı karşısında duygulu anlar yaşadı. Durumdan haberdar olan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da Muzaffer Gülşen’i telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan kampanyaya katıldığı için Gülşen’e teşekkür eden Acar, herkesi kampanyaya katılmaya çağırdı. Muzaffer Gülşen de “Rabb’im devletimize milletimize zarar vermesin” ifadesini kullandı.