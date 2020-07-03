Yolcu haklarını ihlal eden 10 AB üyesi ülke için hukuki süreç başlatıldı Yolcunun hakkını vermeyen 10 ülkeye soruşturma Koronavirüs sürecinde mağdur olan yolculara para iadesi yerine kupon verildiği ya da geri ödemelerin 14 gün içerisinde yapılmadığı yönünde şikayetler üzerine Avrupa Birliği , üyesi olan 10 ülkeye karşı hukuki süreç başlattı. Hukuki süreç sonunda, söz konusu ülkeye ağır para cezaları gündeme gelebilecek. Fransa, İtalya ve Yunanistan'ın da aralarında olduğu ülkelere eksikleri gidermesi için de iki aylık bir süre tanındı.

Haber Merkezi 03 Temmuz 2020, 15:30 Son Güncelleme: 03 Temmuz 2020, 15:30 AA