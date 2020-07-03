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Ekonomi Yolcunun hakkını vermeyen 10 ülkeye soruşturma
DÜNYA EKONOMİSİ

Yolcu haklarını ihlal eden 10 AB üyesi ülke için hukuki süreç başlatıldı

Yolcunun hakkını vermeyen 10 ülkeye soruşturma

Koronavirüs sürecinde mağdur olan yolculara para iadesi yerine kupon verildiği ya da geri ödemelerin 14 gün içerisinde yapılmadığı yönünde şikayetler üzerine Avrupa Birliği , üyesi olan 10 ülkeye karşı hukuki süreç başlattı. Hukuki süreç sonunda, söz konusu ülkeye ağır para cezaları gündeme gelebilecek. Fransa, İtalya ve Yunanistan'ın da aralarında olduğu ülkelere eksikleri gidermesi için de iki aylık bir süre tanındı.

Haber Merkezi AA
İptal edilen uçuşlara yönelik ücret iadesi yerine hediye çeki veya kupon vermeye çalışıyorlar.
İptal edilen uçuşlara yönelik ücret iadesi yerine hediye çeki veya kupon vermeye çalışıyorlar.

Avrupa Birliği (AB), yolcu haklarına yönelik kurallara uymadıkları gerekçesiyle üyesi olan 10 ülkeye karşı hukuki süreç başlattı.

AB Komisyonu, Fransa, İtalya, Yunanistan, Polonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Hırvatistan, Portekiz, Slovakya, Litvanya ve Çekya'ya birlik kurallarını ihlal ettikleri için resmi tebligat gönderildiğini açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa'da pek çok seyahatin iptal edildiği anımsatılan açıklamada, krize rağmen mevcut tüketici haklarının geçerliliğini koruduğu kaydedildi.

2 AY SÜRE TANINDI

Açıklamada, söz konusu 10 ülkede iptal edilen seyahatlerde para iadesi yerine kupon verildiği ya da geri ödemelerin 14 gün içerisinde yapılmadığı belirtildi.

Bu ülkelerdeki tüketici ve yolcu haklarına ilişkin ulusal mevzuatların AB kurallarını ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, 10 ülkenin söz konusu alanlardaki eksiklikleri 2 ay içerisinde düzeltmesi gerektiğine işaret edildi.

AĞIR PARA CEZALARI GÜNDEMDE

AB yapısı içinde hukuku ihlal süreci AB Komisyonunca bir üye devletin AB yasalarına aykırı davranması durumunda başlatılıyor. Süreç sonunda, söz konusu ülkeye ağır para cezaları uygulanabiliyor.

Avrupa'da hava yolu firmaları Kovid-19 nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Tüketiciler, son dönemde iptal edilen uçuşların ücret iadesini talep etmelerine rağmen şirketler onlara hediye çeki veya kupon vermeyi istiyor.

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