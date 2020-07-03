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Ekonomi Ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti İki bin kişi işsiz kalacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Ünlü İngiliz restoran grubu Causal Dining iflas etti

Ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti: İki bin kişi işsiz kalacak

İngiliz ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetmesinin ardından ülkedeki şirketlerden de kötü haberler geliyor. Ülkenin en ünlü restoran zinciri olan Causal Dining Group iflas etti. Şirket bünyesinde Café Rouge, Bella Italia, Belgo, Las Iguanas ve Huxleys gibi restoran zincirleri bulunuyordu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İngiltere’nin önde gelen restoran gruplarından Causal Dining Group iflas ettiğini duyurdu.

Café Rouge, Bella Italia, Belgo, Las Iguanas ve Huxleys gibi restoran zincirlerinin sahibi olan Causal Dining Group’tan yapılan açıklamada grubun iflas ettiği bildirildi.

2 BİNE YAKIN KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Açıklamada, grubun farklı restoran markaları altında hizmet veren bin 250 şubesinden 91'inin kapatılacağı, toplam 6 bin kişiden bin 900'ünün ise işten çıkarılacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada restoranların satışı için görüşmelerin yapıldığı, bu süreçte 150 restoranın faaliyet göstermeye devam etmesinin planlandığı dile getirildi.

Öte yandan restoran grubu iflas açıklamadan önce ülke çapında 250 şubede toplam 6 kişiye istihdam sağlıyordu.
  • Dün İngiltere’nin ünlü hızlı yemek zincirlerinden olan Byrons da iflas ettiğini, bin 200 kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.

1979'DAN BU YANA EN SERT DARALMA

Hafta başında bu yana aralarında Arcadia, EasyJet, Airbus, Upper Crust, Accenture, Virgin Money, TM Lewin gibi ülkenin pek çok önemli şirketi yaklaşık 12 bin kişinin işten çıkarılacağını bildirdi.

İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ile 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetti.

İngiltere’de mayıs ayına ilişkin öncü veriler ülkede 612 bin kişinin işini kaybettiğini gösteriyor.

Ülkede son verilere göre 9 milyon kişi, karantina sürecinde İngiliz hükümetinin maaş desteğinden yararlanıyor.

Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından hazırlanan bir raporda, İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.

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