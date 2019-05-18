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Ekonomi 9 gün tatili duyan yer ayırttı Yüzde 80i doldu
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

9 gün tatili duyan yer ayırttı: Yüzde 80'i doldu

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından Kuzey Ege’de oteller dolmaya başladı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi’ne kadarki sahil şeridinde otellerin doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi’ne kadar olan 145 kilometrelik sahil şeridinde bulunan tesislerde 30 binin üzerinde, Bozcaada’da 7 bin, Gökçeada’da ise 10 bine yakın yatak kapasitesi yer alıyor. Fiyatlar ise 150 ile 750 TL arasından değişiyor.

Konaklama tesisleri de hazırlıklarını tamamlarken turizmciler, tatilcilerden sıkıntı yaşamamaları için mutlaka rezervasyon yaptırmalarını istedi. Tatilcilerin, Kazdağları'nın eşsiz doğal güzellikleriyle Ege'nin mavi sularının keyfini sürmek için Kuzey Ege'ye yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

'KAPIDA KALMAYIN'

Kuzey Ege'nin son yıllarda turizmde sürekli yükselen bir grafik yakaladığını belirten Edremit Otelciler, Kahveciler ve Gazinocular Odası Başkanı Mustafa Aydoğan, bayram tatilinden Edremit Körfezi’nde yoğunluk yaşanacağını ifade ederek, "Bölgemize gelen tatilciler, konaklama tesislerinde sorun yamamak için mutlaka rezervasyonlarını yaptırsınlar" dedi.

'REZERVASYONLAR ŞU AN YÜZDE 80'E ULAŞTI'

Ramazan Bayramı için rezervasyonların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden turizmci Yahya Yavuz ise konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluk oranının yakalanacağını belirterek, "Özellikle bayram rezervasyonları yoğun bir şekilde devam ediyor. Seçimlerin tekrarlanacak olması bayram rezervasyonlarını bir nebze olsa da düşürdü. Seçim çalışmalarına katılacak olanlar tatil planlarını iptal etti. Ama yine de Ramazan Bayramı'nda 4-5 günlük süre içerisinde Edremit Körfezi yüzde yüz yoğunluğa ulaşılır" diye konuştu.

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