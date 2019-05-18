7 kiloluk mantar şaşırttı

Üzümlü'de yaşayan Veysel Özdemir, mantar toplarken 7 kilo 300 gram ağırlığında dev boyutta mantar buldu. Mantarı bulduğunda çok şaşırdığını ifade eden Özdemir, gören vatandaşların da gözlerine inanamadığını ifade etti.
Erzincan ve çevresinde bu yıl etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle dağlarda çok miktarda mantar toplama fırsatı bulduklarını söyleyen Özdemir, "Bu yıl yüksek kesimlerdeki yoğun kar yağışı ve bahar yağmurları beraberinde bereketini de getirdi. Uzun yıllardır mantar toplarım ancak bu büyüklükte mantarla ilk kez karşılaşıyorum" diye konuştu.
DHA
Veysel Özdemir, mantar toplarken 7 kilo 300 gram ağırlığında dev boyutta mantar buldu.
KİLOSU 100 TL'DEN SATILIYOR
Erzincan ve çevresinde halk arasında çaşır mantarı olarak bilinen mantar türü 2 bin metrenin üzerindeki dağlık alanlarda çaşır bitkisinin olduğu yerlerde bulunuyor. Toplaması zahmetli olan ancak lezzeti ile halk arasında büyük ilgi gören çaşır mantarının kilosu 100 TL'den satılıyor.
DHA
Çaşır mantarının kilosu 100 TL'den satılıyor.
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Çin tıbbında şifa kaynağı bitkiler arasında yer alan, bağırsak ve mide hastalıklarını tedavi amaçlı olarak kullanılan kuzugöbeği mantarı Pozantı’da vatandaşların gelir kapısı oldu.
Genellikle mart ayındaki yağmurlarla çam, meşe, gürgen, dişbudak, elma ve ceviz ağaçlarının dibinde yetişen kuzugöbeği mantarını toplayan vatandaşlar, kilosunu 100 ile 200 lira arasında satıyor.
Kimi vatandaşlar ise geçmiş yıllarda kurusunun 600 ile 800 TL’ye varan fiyatlarla alıcı bulması üzerine satmayıp, kurutmayı tercih ediyor.
180 KİLOMETRELİK YOL KATETTİLER: Adana’nın Kozan ilçesinden Pozantı’ya yaklaşık 180 kilometre yol katedip kuzugöbeği toplamaya gelen Bekir Kaya ve Cumali Özkan isimli vatandaşlar ise kuzugöbeğini bir kere yedikten sonra hoşlarına gittiğini belirterek, “Kuzugöbeğini daha önce bir arkadaşımız Pozantı’dan toplayıp bizlere gönderdi yedikten sonra o kadar hoşumuza gitti ki anlatamayız. Gerçekten farklı bir lezzet...
Gerek televizyon gerekse internetten baktığımızda çok faydalı bir mantar olduğunu da öğrendik ve o kadar kilometre yapıp Pozantı’ya kadar geldik ve 1-2 kilo kadar topladık ve mutlu bir şekilde evimize dönüyoruz” dediler.
NİĞDE'DEN TOPLAMAYA GELDİM: Niğde’nin Ulukışla ilçesinden Pozantı’ya kuzugöbeği toplamaya gelen Hasan Hüseyin Büyükbaş da kuzugöbeğinin ilaç sanayisinde antibiyotiğin hammaddesi olarak kullanıldığını Avrupa ve İskandinav ülkelerinde lüks restoranlarda tüketilmesi nedeniyle büyük rağbet gördüğünü söyledi.
Büyükbaş “Doğanın bizlere bahşettiği lezzetli bir ürün. Bilinçli tüketildiği sürece sorun yok. Ben yaklaşık 100 km’lik yoldan geliyorum. Önce köyden dolmuşla Pozantı’ya geldim. Pozantı’dan yine dolmuşla Akçatekir’e ulaştım oradan dağa yürüyerek geldim. Altın var deseler gelmem ama bu mantar toplamak için gelirim...
Yaklaşık 15-20 yıldır gelirim buralara her geldiğimde de toplarım. Bu topladığım mantarları İstanbul’da yaşayan çocuklarıma göndereceğim. Ailece çok seviyoruz ve tüketiyoruz. Zaten tadına bakan bir daha bırakamaz” dedi.
ÇOK FAYDALI BİR MANTAR: Pozantıda yaşayan Serdar Gökay ve Nurettin Yiğit Doğan ise Pozantı’nın dört bir tarafının dağlarla kaplı olmasından dolayı şanslı olduklarını kaydederek, şunları söylediler: “Pozantı’da yaşadığımız için şanslıyız dağlarımızda çok farklı mantarlar yetişiyor. Bizlerde mevsimsel olarak yaklaşık 6-7 çeşit mantarın tadına bakıyoruz. İlkbaharın gelmesiyle olan kuzugöbeği dağlarımızdaki en lezzetli ve en faydalı mantarlarımızdan.”
KUZUGÖBEĞİ MANTARI: ’Morchella’ cinsine ait olan kuzugöbeği mantarı, ortalama 5- 15 santimetre boyunda ve kremden koyu kahverengiye kadar değişen renklere sahip.
Bal peteğini andıran şapkasıyla kolayca diğer mantar türlerinden ayırt edilebilen kuzugöbeğinin üremesini sağlayan sporları, askus adı verilen bir kese içinde bulunuyor.
Bu keseden atılan sporlar uygun sıcaklık ve nemde toprakta çimlenerek mantarı meydana getiriyor.
Kuzugöbeği mantarının dünyada yaklaşık 30 türü biliniyor. Uzmanlar, kuzugöbeğinin gyromitra esculenta gibi zehirli türlerle (sahte kuzugöbeği mantarı) karıştırılma riski olduğundan, dikkatli olunması, çeşitli alerjik reaksiyonlara neden olacağından çiğ olarak yenmemesi konusunda uyarıyor.
Altın değerinde mantar: Kuzugöbeği
Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda ağaç diplerinde toplanan kuzugöbeği mantarının kilosu 100 ile 200 lira arasında alıcı buluyor. Çevre şehirlerden de mantar toplamak için vatandaşlar ilçeye geliyor.
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Kadirli ilçesinde yaşayan Resmiye Gültekin çocukluk hayalini gerçekleştirmek için Kadirli Halk Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği mantar yetiştiriciliği kursuna katıldı.
Kursu başarılıyla tamamlayan Resmiye Gültekin arkadaşı Sibel Gonca ile kolları sıvayarak çocukluk hayalleri olan mantar üretim işine girmeye karar verdi.
Sermayeleri olmayan iki kadın mahalle içerisindeki borç parayla kiraladıkları 75 metrekarelik mağazada istiridye mantarı işine girdi.
Mağazayı mantarın yetişeceği uygun bir ortama getiren iki kadın kurdukları tezgahlarda 400 torba ile mantar üretimine başladılar.
Yaklaşık 5 bin TL sermaye ile işe başlayan iki kadın 75 metre kare mağazada aylık 1 buçuk ton istiridye mantarı yetiştiriyor.
Kilosunu 15 TL’den mantarı satışa sunan kadınlar pazar sıkıntısı çekmediklerini söyledi.
Mantar üretim işinin yıllardır hayali olduğunu söyleyen Resmiye Gültekin, “Bir vesile ile halk eğitim merkezinin açtığı mantar yetiştirme kursuna katıldım. İlçe tarımında ziraat mühendisleri yardımcı oldular. Bu şekilde öğrenme babında küçük bir atölye açtık kendimize. Burada işi öğrendikten sonra daha da büyütmeyi düşünüyorum...
Arkadaşım da en büyük destekçim oldu. Ben çalışan bir insanım. Gündüzleri ilgilenme imkanım yoktu. Bu işe girerken paramda yoktu. Eşimizin dostumuzun destekleriyle kurduk. Şu anda üretimini yaptığımız mantarı toptan satış şeklinde bir pazarımız yok. Ama mahalleli veya bizim bu işi yaptığımızı bilenler alıyorlar. Satış konusunda sıkıntı çekmiyoruz” dedi.
Arkadaşıyla birlikte istiridye mantar yetiştiriciliği yapan Sibel Gonca ise, “Arkadaşım sayesinde başladım bende. Mantar yetiştiriciliği konusunda hiçbir bilgim yoktu. Beraber başladık ve burada öğrendim. Tüm kadınlara da tavsiye ederim. En azından kendilerine ek bir gelir olur” şeklinde konuştu.
İki arkadaş azmetti, mağazayı mantar tarlasına çevirdi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan iki kadın, borç parayla kiraladıkları mağazada üretimini yaptıkları istiridye mantar işinde ayda 1 buçuk ton mantar üretiyor.