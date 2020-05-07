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Ekonomi Zam yapınca petrol fiyatları yükseldi
DÜNYA EKONOMİSİ

Suudi Arabistan zam yapınca petrol fiyatları yükseldi

Zam yapınca petrol fiyatları yükseldi

Suudi Arabistan, tüm bölgelere yönelik Haziran teslimi ham petrol satış fiyatlarını, Mayıs'ta belirlenen düzeylerin üzerine çıkarınca, petrol fiyatları da yükseldi ve Brent 31 doları, Batı Teksas hafif petrolü de 26 doları aştı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bu ayın başında başlayan üretim kısıntılarının, piyasalarda istikrar sağlamaya yönelik etkileri henüz ortaya çıkmadığı için, hampetrol fiyatlarında karmaşa yaşanmaya devam ediyor.

Buna karşılık Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, petrol piyasalarında bir toparlanmanın başladığına ilişkin net belirtiler olduğunu söyledi.

Sorokin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkesinin üretim kısıntıları konusundaki hedeflerine kısa sürede ulaşacağını vurguladı.

BOZMAYIN UYARISI!

Sorokin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC grubunun üretim kısıntısı anlaşmasını bozmanın hiç kimse için yarar getirmeyeceği uyarısı da yaptı.

Gelişmelere bağlı olarak küresel piyasalarda Brent petrolün Temmuz teslimi varil fiyatı yüzde 6.22 artışla 31.58 dolara, Batı Teksas hafif petrolün Haziran teslimi varil fiyatı da yüzde 8.88 artışla 26.11 dolara yükseldi.

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