BDDK'dan üç bankaya işlem yasağı

Londra merkezli bazı finansal kuruluşları Türk lirasına değer kaybettirmeye yönelik manipülatif ataklar yaptığı ortaya çıktı.

Türk lirasının değer kaybetmesi için ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalkan Londra merkezli finans kuruluşlarına karşı beklenen adım atıldı.

3 BANKAYA YASAK!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kaynaklarından edinilen bilgiye göre;

Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirildi.

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİLER

Açıklamada, "Yurt dışında kurulu BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG’nin Ülkemiz bankalarına karşı olan Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmediği tespit edildiğinden, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek işlem ve uygulamaları önlenmesini ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını teminen, söz konusu bankalar dahil Türk Lirası yükümlülüğünü yerine getirme konusunda gecikmeye düşen yabancı bankalar ve söz konusu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine, söz konusu yurt dışı bankalar ile herhangi bir işlem yapan bankaların konu hakkında bahse konu yurt dışı bankalara bilgi vermesine, konunun Kuruluş Birlikleri vasıtasıyla bankalara duyurulmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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GEÇTİĞİMİZ YIL DA AYNI SALDIRIYI YAPMIŞLARDI

Söz konusu kuruluşlar, geçen yılın mart ayında da dolar işlemlerinde temerrüde düşmüştü.

Yerel seçimlerin hemen öncesinde ellerinde TL olmadan yüklü miktarda dolar alan bu kuruluşlar, Türk lirası bulamadıkları için Türk bankalarına ödeme yapamamıştı. Temerrüde düşen bankalar Londra piyasasında yüzde 1000'i aşan faizlerle Türk lirası bulmaya çalışmışlardı.