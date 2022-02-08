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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ertelendi mi, hangi gün ne zaman açıklanacak, belli mi? soruları merak ediliyor. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında gerçekleşen EKPSS sınavı tercih sonuçları için Bakanlıktan beklenen açıklama geldi. Tercih işlemlerinin üzerinden birkaç hafta geçti. EKPSS sınavına giren adaylar sınav sonuçlarına odaklandı. Peki, EKPSS 2022 sınav sonuçları açıklandı mı? İşte son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ekpss

EKPSS yerleştirme ve atama sonuçları ileri bir tarihe ertelendi. Gelen son dakika haberine göre, EKPSS tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ertelendi mi? EKPSS sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte Engelli Memur EKPSS (yerleştirme) atama sonuçları sorgulama ekranı

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

EKPSS adayları tercihlerini, 5-14 Ocak tarihleri arasında tamamlamıştı. EKPSS tercihleri tamamlanmasının ardından gözler tercih sonuçları açıklanma tarihine çevrildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de (yarın) yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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