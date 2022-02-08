EKPSS yerleştirme ve atama sonuçları ileri bir tarihe ertelendi. Gelen son dakika haberine göre, EKPSS tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ertelendi mi? EKPSS sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte Engelli Memur EKPSS (yerleştirme) atama sonuçları sorgulama ekranı

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

EKPSS adayları tercihlerini, 5-14 Ocak tarihleri arasında tamamlamıştı. EKPSS tercihleri tamamlanmasının ardından gözler tercih sonuçları açıklanma tarihine çevrildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de (yarın) yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir.

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Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

❗8 Şubat 2022'de (yarın) yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir.



Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) February 7, 2022

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