Özgün Elon Musk, Twitterda "Twitter yöneticiliğinden istifa etmeli miyim?" anketi başlattı
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Elon Musk, Twitter'da "Twitter yöneticiliğinden istifa etmeli miyim?" anketi başlattı

Twitter yöneticisi Elon Musk aldığı kararlar ve açıklamalar ile en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Elon Musk, Twitter yöneticiliğini bırakıp bırakmaması gerektiği konusunda anket başlattı. Sosyal medya, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su milyarder iş insanı Elon Musk'ın bu hamlesi "Bu defa kendisini mi kovacak?" şeklinde yorumlar aldı. Devam eden ankette, katılanların çoğunluğu Musk'ın ayrılması gerektiği yönünde oy kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elon Musk Twitter CEOluğunu bırakacak mı? Elon Musk Twitter yöneticiliğinden istifa etmeli miyim? anketi başlattı
Elon Musk

Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter ve kendisini yakından ilgilendiren bir konu için flaş bir adım attı.Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, cuma günü (4 Kasım) işten çıkarmalara başlamıştı. İşten çıkarmaları ile gündeme gelen Elon Musk'ın son hamlesi ise Twitter yöteciliği bırakıp bırakmaması ile ilgili anket başlatması oldu.

ELON MUSK BU DEFA KENDİSİNİ Mİ İŞTEN ÇIKARACAK?

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlattı ve çıkan sonucu kabul edeceğini belirtti.

Elon Musk, "Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım" paylaşımında bulundu.

Twiter'ın yeni patronu, anketi başlatmasının ardından yaptığı paylaşımlarda, ayrılma konusunda "ciddi" olduğunu belirtirken, "Ne dilediğine dikkat et, çünkü onu elde edebilirsin" ifadesini kullandı.

ELON MUSK TWİTTER YÖNETİCİLİĞİNİ BIRAKSIN MI?

Twitter CEO'sunun, yaklaşık 6 saat sonra son bulacak anketinde şu ana kadar 10 milyon 870 binden fazla kişi oy kullanırken, katılımcıların yüzde 56,3'ü Musk'ın ayrılması, 43,7'si ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koydu.

Daha önceki saatlerde Musk'ın ayrılmasını isteyenlerin oranı yüzde 58'in üzerine çıkmıştı.

Musk'ın yaklaşık 3 saat önceki son paylaşımında, "Güç isteyenler, onu en az hak edenlerdir" ifadesi dikkat çekti.

Twitter'ı 28 Ekim'de 44 milyar dolara satın alan Elon Musk en son hakkında paylaşım yapan bazı gazetecilerin hesaplarını askıya alması sonrasında tartışma konusu olmuştu.

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