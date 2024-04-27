Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni müfredat programını paylaştı. Düzenlenen yeni sistemde bazı konuların kaldırıldığı ve değişikliğe gidildiği görüldü. Peki, müfredat değişti mi? Yeni müfredat ne zaman geçerli olacak?

Yeni müfredat taslağı gorusoneri.Meb.gov.tr adresinden kamuoyuyla paylaşıldı. Taslak müfredatta öğretim programlarının ortak metni, okul öncesi için eğitim programları İlkokul Türkçe Dersi, İlkokul Matematik Dersi, Fen Bilimleri Dersi, Hayat Bilgisi Dersi, İnsan Hakları Vatandaşlık ve Demokrasi dersi Ortaokul Türkçe, Matematik dersi, Sosyal Bilgiler Dersi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, Peygamberimizin Hayatı Dersi, Kur’an-ı Kerim Dersi, Temel Dini Bilgiler Dersi, Türk Dili ve Edebiyatı Dersi, Fizik, Kimya, Biyoloji Dersi, Coğrafya Dersi, Felsefe Dersi, Tarih Derslerinin detayları yer aldı.