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Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatı ne zaman uygulanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni müfredat programı

Müfredat taslağının yayınlanmasıyla beraber öğrenci ve veliler, değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı “Türkiye Yüzyılı Maarif Model” adlı taslağı erişime açtı. Yeni müfredatın ne zaman uygulamaya alınacağı merak kazandı. Yeni müfredat ne zaman geçerli olacak? Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatı ne zaman uygulanacak? İşte ayrıntılar...

10:09 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni müfredat
Yeni müfredat

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni müfredat programını paylaştı. Düzenlenen yeni sistemde bazı konuların kaldırıldığı ve değişikliğe gidildiği görüldü. Peki, müfredat değişti mi? Yeni müfredat ne zaman geçerli olacak?

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ TASLAĞI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademelerinde zorunlu dersleri ilgilendiren “ Türkiye Yüzyılı Maarif Model” taslağını açıkladı.

Yeni müfredat taslağı gorusoneri.Meb.gov.tr adresinden kamuoyuyla paylaşıldı. Taslak müfredatta öğretim programlarının ortak metni, okul öncesi için eğitim programları İlkokul Türkçe Dersi, İlkokul Matematik Dersi, Fen Bilimleri Dersi, Hayat Bilgisi Dersi, İnsan Hakları Vatandaşlık ve Demokrasi dersi Ortaokul Türkçe, Matematik dersi, Sosyal Bilgiler Dersi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, Peygamberimizin Hayatı Dersi, Kur’an-ı Kerim Dersi, Temel Dini Bilgiler Dersi, Türk Dili ve Edebiyatı Dersi, Fizik, Kimya, Biyoloji Dersi, Coğrafya Dersi, Felsefe Dersi, Tarih Derslerinin detayları yer aldı.

YENİ MÜFREDAT İÇERİĞİ VE MADDELERİ NELER?

Öğretim Programları Ortak Metni

İlkokul Türkçe Dersi 1,2,3, ve 4. Sınıflar

İlkokul Matematik Dersi 1,2,3, ve 4. Sınıflar

Fen Bilimleri Dersi 3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar

Hayat Bilgisi Dersi 1,2 ve 3. Sınıflar

İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Dersi 4. Sınıf

Ortaokul Türkçe Dersi 5,6,7 ve 8. Sınıflar

Ortaokul Matematik Dersi 5,6,7 ve 8. Sınıflar

Sosyal Bilgiler Dersi 4,5,6 ve 7. Sınıflar

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 8. Sınıf

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 4,5,6,7 ve 8. Sınıflar

Peygamberimizin Hayatı Dersi 5,6,7 ve 8. Sınıflar

Kur’an-ı Kerim Dersi 5,6,7 ve 8. Sınıflar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 9,10,11 ve 12. Sınıflar

Peygamberimizin Hayatı Dersi 9,10,11 ve 12. Sınıflar

Kur’an-ı Kerim Dersi 9,10,11 ve 12. Sınıflar

Temel Dini Bilgiler Dersi 9. Sınıf

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Hazırlık, 9,10,11 ve 12. Sınıflar

YENİ MÜFREDAT HANGİ SINIFLARDA UYGULANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığından paylaşılan yazıda yeni müfredatın okul öncesi, ilkokul, birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf, lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanacağı paylaşıldı.

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?

Bakanlıktan paylaşılan yazının devamında yeni müfredatın gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacağı duyuruldu.



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