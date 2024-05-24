Milli Eğitim Bakanlığı uzun süredir üzerinde çalışılan yeni müfredat taslağını kamuoyu ile paylaşmıştı. Talim terbiye kurulu yeni müfredatı onayladı. Düzenlenen yeni sistemde bazı konuların kaldırıldığı ve değişikliğe gidilecek. Peki, müfredat değişikliği ne zaman uygulanacak? Yeni müfredat ne zaman geçerli olacak?