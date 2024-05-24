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Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yeni MEB müfredatını onayladı! Okullarda yeni müfredatı ne zaman uygulanacak? 2024 MEB yeni müfredat programının uygulanma tarihi

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yeni Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını onayladı. Müfredatın Milli Eğitim Bakanı'nın onayına sunulacağı açıklandı. Müfredatın onaylanmasıyla beraber öğrenci ve veliler, değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı “Türkiye Yüzyılı Maarif Model” adlı taslağı erişime açmıştı. Yeni müfredatın ne zaman uygulamaya alınacağı merak kazandı. Yeni müfredat ne zaman geçerli olacak? Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatı ne zaman uygulanacak? İşte ayrıntılar...

11:25 - 24/05/2024 Cuma
Güncelleme: 11:25 - 24/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Yeni müfredat
Yeni müfredat

Milli Eğitim Bakanlığı uzun süredir üzerinde çalışılan yeni müfredat taslağını kamuoyu ile paylaşmıştı. Talim terbiye kurulu yeni müfredatı onayladı. Düzenlenen yeni sistemde bazı konuların kaldırıldığı ve değişikliğe gidilecek. Peki, müfredat değişikliği ne zaman uygulanacak? Yeni müfredat ne zaman geçerli olacak?

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLANDI

Talim terbiye kurulu yeni müfredatı onayladı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademelerinde zorunlu dersleri ilgilendiren “ Türkiye Yüzyılı Maarif Model” taslağını onaylayarak Milli Eğitim Bakanı'nın onayına sundu.

Yeni müfredat taslağı gorusoneri.Meb.gov.tr adresinden kamuoyuyla paylaşılmıştı. Taslak müfredatta öğretim programlarının ortak metni, okul öncesi için eğitim programları İlkokul Türkçe Dersi, İlkokul Matematik Dersi, Fen Bilimleri Dersi, Hayat Bilgisi Dersi, İnsan Hakları Vatandaşlık ve Demokrasi dersi Ortaokul Türkçe, Matematik dersi, Sosyal Bilgiler Dersi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, Peygamberimizin Hayatı Dersi, Kur’an-ı Kerim Dersi, Temel Dini Bilgiler Dersi, Türk Dili ve Edebiyatı Dersi, Fizik, Kimya, Biyoloji Dersi, Coğrafya Dersi, Felsefe Dersi, Tarih Derslerinin detayları yer aldı.

YENİ MÜFREDAT İÇERİĞİ VE MADDELERİ NELER?

Öğretim Programları Ortak Metni

İlkokul Türkçe Dersi 1,2,3, ve 4. Sınıflar

İlkokul Matematik Dersi 1,2,3, ve 4. Sınıflar

Fen Bilimleri Dersi 3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar

Hayat Bilgisi Dersi 1,2 ve 3. Sınıflar

İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Dersi 4. Sınıf

Ortaokul Türkçe Dersi 5,6,7 ve 8. Sınıflar

Ortaokul Matematik Dersi 5,6,7 ve 8. Sınıflar

Sosyal Bilgiler Dersi 4,5,6 ve 7. Sınıflar

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 8. Sınıf

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 4,5,6,7 ve 8. Sınıflar

Peygamberimizin Hayatı Dersi 5,6,7 ve 8. Sınıflar

Kur’an-ı Kerim Dersi 5,6,7 ve 8. Sınıflar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 9,10,11 ve 12. Sınıflar

Peygamberimizin Hayatı Dersi 9,10,11 ve 12. Sınıflar

Kur’an-ı Kerim Dersi 9,10,11 ve 12. Sınıflar

Temel Dini Bilgiler Dersi 9. Sınıf

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Hazırlık, 9,10,11 ve 12. Sınıflar

YENİ MÜFREDAT HANGİ SINIFLARDA UYGULANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığından paylaşılan yazıda yeni müfredatın okul öncesi, ilkokul, birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf, lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanacağı paylaşıldı. Talim Terbiye Kurulu'nun onayladığı müfredat değişikliği Milli Eğitim Bakanı'nın onayına sunulacak.

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?

Bakanlıktan paylaşılan yazının devamında yeni müfredatın gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacağı duyuruldu.



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