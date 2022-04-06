Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi: Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli tarafından bu sorunun cevabı araştırılıyor. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte 2022 emekli ikramiyesi ile ilgili merak edilenler...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin kaç TL olacağı, bayram öncesi tekrar konuşulmaya başlandı. Bir süredir bu uygulama devam eden bayram ikramiyeleri için asgari ücrette yapılan artışla beraber zam beklentileri arttı. Bayram ikramiyelerinde zam için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ KAÇ TL OLACAK?

Emekliye bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl 1.100 TL olarak belirlenmişti. Öte yandan 2500 lira iddiası da gündeme geldi. Emekli ikramiyelerinin 1500 lira ile 1750 liraya yükselmesi bekleniyor. Ancak kesinlikle olası bir zamla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İkramiyenin zamlanmasıyla ilgili bir açıklama yapıladığında sizlerle paylaşacağız.

REKLAM

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.