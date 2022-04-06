Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne kadar olacak?
ÖZGÜN HABERLER

Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi: Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Ramazan Bayramı ikramiyeleri artacak mı? Gözler zam açıklamasında! Dört ayrı formülün masada olduğu zamla ilgili henüz net bir karar duyurulmuş olmasa da gündeme gelen bu formüller emeklileri şimdiden heyecanlandırmaya yetti. Şimdilerde "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar olacak?" soruları yanıt aramaya başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak?
emekli ikramiyesi

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli tarafından bu sorunun cevabı araştırılıyor. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte 2022 emekli ikramiyesi ile ilgili merak edilenler...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin kaç TL olacağı, bayram öncesi tekrar konuşulmaya başlandı. Bir süredir bu uygulama devam eden bayram ikramiyeleri için asgari ücrette yapılan artışla beraber zam beklentileri arttı. Bayram ikramiyelerinde zam için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ KAÇ TL OLACAK?

Emekliye bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl 1.100 TL olarak belirlenmişti. Öte yandan 2500 lira iddiası da gündeme geldi. Emekli ikramiyelerinin 1500 lira ile 1750 liraya yükselmesi bekleniyor. Ancak kesinlikle olası bir zamla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İkramiyenin zamlanmasıyla ilgili bir açıklama yapıladığında sizlerle paylaşacağız.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

Bayram ikramiyesi kaç para olacak: Kulislerde dolaşan rakamlar
FOTOĞRAF 11
Title
2022 yılı için yapılan çoğu zam 2021 sonunda açıklanan enflasyon oranı baz alınarak yapılmıştı. Ramazan ayının yaklaşmasıyla milyonlarca kişinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Peki bayram ikramiyesi nedir? Bayram ikramiyesi kimlere verilir? Bayram ikramiyesi artacak mı? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenir? tüm ayrıntılar haberimizde.
Title
BAYRAM İKRAMİYESİ NEDİR?<br><br>Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve SGK ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir.
Title
BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ PARA?<br>Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenecek bayram ikramiyesi tutarı bin TL olarak belirlenmişti ancak geçen sene hesaplara bin 100 TL olarak yatması bu sene de bayram ikramiyesi artacak mı sorusunu gündeme getirdi. Peki emekli bayram ikramiyeleri artacak mı? 2022 bayram ikramiyesi kaç para olacak? Bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak? Kimler bayram ikramiyesi alabilir? İşte ayrıntılar. İşte bayram ikramiyeleri ile ilgili masada dolaşan formüller.
Title
BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ PARA OLACAK?<br><br>FORMÜL 1: Geçtiğimiz sene bin 100 TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin bu yıl kulislerde konuşulanlara göre, yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranıyla birlikte verilmesi bekleniyor. Enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda bin 100 TL olarak ödenen ek gelir, bin 496,88 TL miktarında ödenecek. Böylece Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenecek toplam ikramiye iki bin 993,76 TL'ye çıkacak.
Title
FORMÜL 2: Yeniden değerleme\" adıyla belirlenen yüzde 36.2'lık değerle yapılan güncellemenin emekli bayram ikramiyesi için de kullanılması söz konusu.<br><br>Yeniden değerlemenin ikramiyeye yansıması durumunda 1100 TL'lik ek gelir 1498,20 liraya ulaşacak. Böylece iki bayram ikramiyesi toplamda 2996,40 TL olacak.
Title
FORMÜL 3: Bu yıl asgari ücrette uygulanan %50 oranındaki rekor zammın emekli bayram ikramiyesi için de uygulanması söz konusu olan rakamlar arasında.
Title
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?<br><br>SGK emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük<br>aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit<br>yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.
Title
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?<br><br>Emekli bayram ikramiyesi genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara geçiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacağı için ikramiyenin 25 Nisan haftasından itiberen hesaplara geçmesi bekleniyor.
Title
BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILIR<br><br>Bayram ikramiyeleri için için ayrıca başvuru yapmak gerekmiyor. İkramiyeler emekli maaşlarının yatırıldığı hesaplara başvurusuz yatırılacak.
Title
NOT: Bayram ikramiyeleri ile ilgili tüm detaylar için;<br>http:www.sgk.gov.trwpswcmconnectdfd4b802-0e40-4727-8f72-d29537d5a915ikramiye.pdf?MOD=AJPERES
Title
Bayram ikramiyesi kaç para olacak?
Bayram ikramiyesi kaç para olacak: Kulislerde dolaşan rakamlar
Bayram ikramiyesi belli oldu mu, kaç para olacak? Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli '2022'de ödenecek bayram ikramiyesini sorgulamaya başladı. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala bu yıl bayram ikramiyesinin ne kadar ödeneceği merak konusu oldu. Peki geçtiğimiz yıl bin 100 TL olarak hesaplara geçen bayram ikramiyesi bu yıl kaç para olacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Kimler bayram ikramiyesi alabilir? Bayram ikramiyesinin şartları neler? İşte 2022 emekli bayram ikramiyesi için tüm detaylar...


TVNET Semerkandda

TVNET Semerkand'da

İftar sofralarına Özbekistan'ın güzide şehrinden misafir olunuyor.
Yetiştirecek çırak bulamıyor

Yetiştirecek çırak bulamıyor

Dünyanın dört bir yanına elbise dikti.
Tevfik Göksudan İBBnin zamlarına eleştiri: Her şey ucuzlayacak diye geldiler ulaşıma yüzde 151 zam yaptılar

Güven oylamasından kaçmak için 220 milyonluk ülkeyi belirsizliğe sürüklüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine seslendi.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Ukrayna-Rusya' açıklaması.
Fatih'in emanetleri emin ellerde

Fatih'in emanetleri emin ellerde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Fatma Sultan Türbesi'ni restore ediyor.

Kimse yüzüne bakmıyor

Kimse yüzüne bakmıyor

​Dünya yıldızı hiçbir takımdan olumlu yanıt alamadı.

​MSB: Kefken açıklarında bulundu SAS timleri müdahale ediyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.