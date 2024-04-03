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Emekli ikramiyeleri bugün yatacak mı, ödenecek mi? SSK-Bağkur ikramiye ödeme takvimi...

"Emekli ikramiyeleri bugün yatacak mı, ödenecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuruyla birlikte emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başladı. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine 2 ila 5 Nisan arasında ödemeler tamamlanacak. Peki emekli ikramiyeleri bugün yatacak mı, ödenecek mi? SSK-Bağkur ikramiye ödeme takvimi...

11:46 - 3/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Emekli ikramiye ödeme takvimi
Emekli ikramiye ödeme takvimi

"Emekli ikramiyeleri bugün yatacak mı, ödenecek mi? SSK-Bağkur ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramına kısa bir zaman kala, milyonlarca emekli tarafından bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih araştırılıyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuruyla birlikte emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başladı. Peki Emekli ikramiyeleri bugün yatacak mı, ödenecek mi? SSK-Bağkur ikramiye ödeme takvimi...

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belirlendi.

Bayram ikramiyeleri, SSK kapsamında emekli olanlara 2, 3 ve 4 Nisan, Bağ-Kur'dan emekli olanlara 5 Nisan, Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 2, 3 ve 5 Nisan'da ödenecek.

BAYRAM İKRAMİYELERİ YATIRILMAYA BAŞLADI

SGK'den yapılan açıklamaya göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanların bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı.


Maaş ödeme günü ayın 19, 20, 21 ve 22'si olanlara yarın, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara ise 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.


Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.


Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara da bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı.


Maaş ödeme günü 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.

SSK EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ

SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.

BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİE ÖDEME TARİHİ

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.

EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ

Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.

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