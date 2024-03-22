"Emekli maaşları bayramdan önce, erkenden yatacak mı? Emekli Nisan maaş ödemesi ne zaman yatacak 2024?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Başkan Erdoğan, emekli ikramiyelerinin 2-5 Nisan tarihleri arasında yatırılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası ise milyonlarca emekli Nisan ayı maaş ödemelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağını sorgulamaya başladı. Peki Emekli maaşları bayramdan önce, erkenden yatacak mı? SGK emekli maaş ödeme takvimi...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı iftar programında milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikramiye ödeme tarihlerine ilişkin açıklamada bulundu.





Başkan Erdoğan, katlanarak artan emekli sayısına rağmen emeklilerin ücretlerinde artış yaptıklarını vurgulayarak emekli ikramiye ödemelerinde %50 artışa gidildiğini ifade etti.





Erdoğan, açıklamasının devamında ''Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız.'' dedi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?





Emekli bayram ikramiyeleri, geçtiğimiz yıllarda tahsis numarasına göre yatırıldı.





Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda ilk ödeme işlemleri, SSK emeklilerinden başlarken sırasıyla Bağ-Kur ve Emekli Sandığı aylıkları yatırılmıştı.





2024 yılında emekli ikramiyelerinin yatırılış günü tam olarak belli olmadı. Ödemeler üç gün içerisinde tamamlanacak.

BAŞVURUYA GEREK YOK





Emekli bayram ikramiyeleri maaş hesaplarına aktarılacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ayrıca ikramiyeden yararlanabilmek için başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.





İKİ FARKLI YÖNTEMLE SORGULANABİLİR





Emekli ikramiyesi ödemeleri başladıktan sonra emeklilerin şubeye giderek sorgulama yapmasına gerek bulunmuyor.





e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan emekliler sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna " Emekliler için Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama" yazarak SGK üzerinden ikramiyelerin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.





Emekliler ayrıca maaş aldıkları bankaların internet bankacılığı ve mobil uygulaması üzerinden ikramiyelerin yatıp yatmadığını sorgulayabilir.

NİSAN AYI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?





Emekli maaşı ödeme takvimi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanıyor. Ramazan Bayramı öncesinde maaşların erken yatıp yatmayacağı merak ediliyor.



