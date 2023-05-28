Türkiye, 14 Mayıs seçimleriye salt çoğunluğu yakalayamayan cumhurbaşkanı adaylarından ilk turda en çok oyu alan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarıştığı

i için yenidene sandık başına gitti. Yurt içi seçmene, bu sabah saatlerinden itibaren yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandıklara koştu. 17:00'da sona eren oy verme işleminin ardından nefesler tutuldu ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. Seçimi kim kazandı sorusunun cevabı heyecanla beklenirken, sandıklar açıldıkça Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları canlı, anlık ve son dakika olarak Yenişafak.com’da paylaşılmakta. Peki, seçimi kim kazandı? İikinci tur