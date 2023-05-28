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İstanbul cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan oy oranı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle 11.367.598 seçmene sahip İstanbul, 28 Mayıs'ta 13 cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul’da Recep Tayyip Erdoğan % 46,7, oranında oy almıştı. Peki Erdoğan ne kadar oy aldı? İstanbul’da Erdoğan yüzde kaç oy aldı? 28 Mayıs 2023 İstanbul 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı anbean yine Yeni Şafak'ta.

17:58 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı 2. tur İstanbul seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı 2. tur İstanbul seçim sonuçları

Türkiye, 14 Mayıs seçimleriye salt çoğunluğu yakalayamayan cumhurbaşkanı adaylarından ilk turda en çok oyu alan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarıştığı
i için yenidene sandık başına gitti. Yurt içi seçmene, bu sabah saatlerinden itibaren yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandıklara koştu. 17:00'da sona eren oy verme işleminin ardından nefesler tutuldu ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. Seçimi kim kazandı sorusunun cevabı heyecanla beklenirken, sandıklar açıldıkça Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları canlı, anlık ve son dakika olarak Yenişafak.com’da paylaşılmakta. Peki, seçimi kim kazandı? İikinci tur
na göre Erdoğan kazandı mı, Recep Tayyip Erdoğan ne kadar oy Aldı. İşte, 28 Mayıs 2023 İstanbul seçim sonuçları Erdoğan oy oranı.

2. Tur seçim sonuçları İstanbul’da Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Türkiye’de 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte anlık 2023 seçim sonuçları,
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları an be an Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden canlı olarak güncellenmekte.

Cumhurbaşkanı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan oy oranı yüzde kaç?

belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Türkiye geneli Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık 2. tur seçim sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucunda kim önde, seçimi Erdoğan mı kazandı? İstanbul 2. tur seçimin kazananı kim olduğunu vatandaşlar hızlı bir şekilde yenişafak seçim sayfasında öğreniyor.

İstanbul 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

14 Mayıs’ta kayıtlı seçmen sayısı 64 milyon 145 bin 504 kişi, oy kullanan seçmen sayısı 55 milyon 833 bin 153 kişi, geçerli oy 54 milyon 796 bin 49 kişi, geçersiz oy sayısının 1 milyon 37 bin 104 kişi olduğu belirtildi. 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87,04 oldu, 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.

  • İstanbul 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, % 48.6 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken, İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan % 46.7 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan İstanbul oy oranı ise % 4.5 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.


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#cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları
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Zonguldak Zonguldak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları