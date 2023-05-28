Ankara 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı geçici sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında

28 Mayıs 2023 Pazar günü Ankara cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Ankara’da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Ankara 2. tur seçimi nde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi yeni yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlar

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur Ankara seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfası nda yer alacak.

Ankara 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

Ankara 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 47.3 oranında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan % 46 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Ankara’da aldığı oy oranı ise % 6.4 oldu.

14 Mayıs Ankara milletvekili seçim sonuçları

Ankara 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre AK Parti oyların % 32.5’ini alırken CHP % 30.6 oranında oya sahip oldu. Ankara’da İYİ Parti % 12.8, MHP % 10.2, Zafer Parisi % 3.3, Yeşil Sol Parti % 3.1, Yeniden Refah Partisi % 2.7 oranında oy aldı.

Ankara’da kazanan milletvekilleri kim oldu?

ANKARA 1. BÖLGE

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ / AK PARTİ

JÜLİDE SARIEROĞLU / AK PARTİ

MURAT ALPARSLAN / AK PARTİ

ZEHRANUR AYDEMİR / AK PARTİ

GAMZE TAŞÇIER / CHP

DENİZ DEMİR / CHP

ONUR KONURALP / CHP

SADULLAH ERGİN / CHP

MUSTAFA NEDİM YAMALI / CHP

ALİYE TİMİSİ ERSEVER / CHP

MEVLÜT KARAKAYA / MHP

KORAY AYDIN / İYİ PARTİ

AHMET EŞREF FAKIBABA / İYİ PARTİ

ANKARA 2. BÖLGE

VEDAT BİLGİN / AK PARTİ

LÜTFİYE SELVA ÇAM / AK PARTİ

ORHAN YEGİN / AK PARTİ

ZEYNEP YILDIZ / AK PARTİ

OSMAN GÖKÇEK / AK PARTİ

KURTCAN ÇELEBİ / AK PARTİ

MURAT EMİR / CHP

İDRİS ŞAHİN / CHP

SEMRA DİNÇER / CHP

SADİR DURMAZ / MHP

ADNAN BEKER / İYİ PARTİ

ANKARA 3. BÖLGE

FUAT OKTAY / AK PARTİ

LEYLA ŞAHİN USTA / AK PARTİ

ÖMER İLERİ / AK PARTİ

ASUMAN ERDOĞAN / AK PARTİ

AHMET FETHAN BAYKOÇ / AK PARTİ

TEKİN BİNGÖL / CHP

UMUT AKDOĞAN / CHP

MESUT DOĞAN / CHP

AYLİN YAMAN / CHP

YAŞAR YILDIRIM / MHP

YÜKSEL ARSLAN / İYİ PARTİ

KÜRŞAD ZORLU / İYİ PARTİ

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

14 Mayıs seçimlerinde yurtdışında ne kadar oy kullanıldı?