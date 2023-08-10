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Esenyurt’ta dehşet anları: Eski işyerini pompalı ile taradı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde M.B.T isimli şahıs eski çalıştığı kuaföre pompalı tüfekle saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. M.B.T, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

09:22 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Esenyurt'ta kuaföre pompalı tüfekli saldırı! İşte dehşet anları

Esenyurt'ta kuaföre pompalı tüfekli saldırı! İşte dehşet anları

Esenyurt'ta olaylı bir gün neredeyse yok gibi. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçen haftalarda yaşanan tekel bayiindeki vahşetin yankıları sürerken, dehşet verici bir olay daha yaşandı. Edinilen bilgiye göre; olay, Koza Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında yaşandı.

Kuaföre Pompalı Tüfekle Saldırı Düzenledi

Alacak verecek meselesi yüzünden öfkelendiği iddia edilen M.B.T, pompalı tüfekle geldiği kuaför dükkanına ateş açtı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. M.B.T, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Esenyurt'ta tekel bayisinde kan donduran infaz
Esenyurt'ta tekel bayisinde kan donduran infaz

Esenyurt tekel bayi saldırısı soruşturmasında son durum gelişmesi. İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir cinayete yaşandı. Esenyurt’ta bir tekel bayisinde, Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybetti, Yusuf Erzen (21) ise yaralandı. Tekel bayisindeki silahlı saldırının görüntüleri kameraya dakika dakika yansıdı. Saldırganlardan Murat Özer ile Servet Özer polis ekiplerince kıskıvrak yakalanmıştı. Diğer iki kişinin de gözaltına alınmasıyla birlikte tekel saldırganlarının tamamı yakanmış olundu. Tekel bayide öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen olaydan sonra ilk kez konuştu. Baba Erzen, bir süre önce, oğlum Mehmet ile, baskına gelenlerden, Murat Özer arasında bir gerginlik olduğunu, Murat Özer’e 500-600 bin liralık bir borcunun olduğunu kaydetmişti. Tekel bayi cinayetinde 8 kişiden 3'ü tutuklandı. Peki Esenyurt tekel bayisi olayı nedir, cinayet neden yaşandı? Esenyurt tekel bayi saldırgan ilk ifadesinde ne dedi? Tekel bayii saldırısında kim tutuklandı? İşte Esenyurt tekel bayi cinayeti son dakika haberleri.

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