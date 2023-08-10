Esenyurt'ta kuaföre pompalı tüfekli saldırı! İşte dehşet anları
Esenyurt'ta olaylı bir gün neredeyse yok gibi. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçen haftalarda yaşanan tekel bayiindeki vahşetin yankıları sürerken, dehşet verici bir olay daha yaşandı. Edinilen bilgiye göre; olay, Koza Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında yaşandı.
Kuaföre Pompalı Tüfekle Saldırı Düzenledi
Alacak verecek meselesi yüzünden öfkelendiği iddia edilen M.B.T, pompalı tüfekle geldiği kuaför dükkanına ateş açtı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. M.B.T, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.