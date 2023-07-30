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Esenyurt'ta tekil bayisinde kan donduran infaz

İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir cinayete yaşandı. Esenyurt’ta bir tekel bayisinde, Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybetti, Yusuf Erzen (21) ise yaralandı. Tekel bayisindeki silahlı saldırının görüntüleri kameraya dakika dakika yansıdı. Saldırganlardan Murat Özer polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerinin diğer şüpheliler A.Ö. T.Ö ve S.Ö'yi yakalamak için çalışması sürüyor. Peki Esenyurt tekel bayisi olayı nedir, cinayet neden yaşandı? İşte Esenyurt tekel bayi cinayeti son dakika haberleri.

11:16 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Esenyurt’ta tekel bayisinde kan donduran cinayet

Esenyurt’ta tekel bayisinde kan donduran cinayet

İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisinde iki kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin ise yaralandığı silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 4 kişinin işyerine girdiği, kısa süreli tartışmanın ardından çatışma çıktığı ve olaya sonradan müdahil olan birinin kurşun yağdırdığı görüldü. Esenyurt'taki dehşet, sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Twitter'da #Esenyurt etiketi gündemde ilk sıraya yerleşirken; aralarına ünlü isimlerin de dahil olduğu binlerce sosyal medya kullanıcısı yaşananlara tepki gösterdi.

Esenyurt’ta tekel bayisinde kan donduran cinayet

Olay, 00.15 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Tekel bayiinde meydana geldi. İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun yağdırdı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt tekel bayisinde ne oldu, kavga neden çıktı?

Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde muhabbet ederken, 4 kişi daha içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanının, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bi söyleyin" diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor.

Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor. Tartışma esnasında şeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor. Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.

Esenyurt’taki tekel bayisindeki cinayette saldırgan yakalandı mı?

Saldırganlar olayın ardından, geldikleri siyah renkli lüks cip ile olay yerinden kaçtı. 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Son olarak Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisindeki silahlı saldırının şüphelilerinden Murat Özer Esenyurt'ta yakalandı. Polis ekiplerinin diğer şüpheliler A.Ö. T.Ö ve S.Ö'yi yakalamak için çalışması sürüyor.

Öte yandan, aynı tekel bayisine iki ay önce de benzer bir silahlı saldırının gerçekleştiği, gerçekleşen saldırıda ölü ve yaralanın olmadığı öğrenildi.

Esenyurt tekel bayisi saldırısı nedeni ne, kavga neden çıktı?

Olayın nedeniyle ilgili bir iddia da ortaya çıktı. Tekel sahibinin büyük oğlunun daha önce saldırganlardan birini bacağından vurduğu öğrenildi. Daha sonra olayın unutulması için kan parası adı altında bir miktar para ödenirken, genç çocuk ise tutuklandı. Bunun üzerine aileler arasında husumet sona erdi. Ardından iki aile arasında ticaret yapıldı ve tekel sahibi borcunu ödemedi. İş yerini basanlardan biri de ödeme almak adına gün içinde yaptığı aramalarına yanıt alamayınca çareyi dükkana gitmekte buldu. Burada da korkunç olayın meydana geldiği öne sürüldü.


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