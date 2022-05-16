Mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı? 16 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller!

Evde bakım maaşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı ve engelli bireylerin bakımını üstlenenlere her ay düzenli olarak veriliyor. Mayıs ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte 16 Mayıs Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi aramaları hız kazandı. Peki, Mayıs ayı Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? İşte tüm detaylar..

MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 31’i arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 278 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlayacaklarını açıkladı. Yanık’ın verdiği bilgiye göre, her ay 2 bin 354 lira olarak yapılan ödemeler bugün (15 Mayıs) itibarıyla başlayacak ve 20 Mayıs’a kadar devam edecek. Engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlıyoruz” dedi.

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16 MAYIS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

16 Mayıs 2022 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz belli olmadı. Mayıs evde bakım maaşı yatan iller açıklandığında haberimizde yer alacak.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle;

Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-Devlet’e giriş yapın.

Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın. Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.

E-DEVLET EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor. Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.