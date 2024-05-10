Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihi ve başvuru ücreti araştırması arttı. Mayıs ayının ilk haftası sona ererken, DGS başvuru tarihi ne zaman, DGS başvuru ücreti ne kadar merak ediliyor. 2024 Dikey Geçiş Sınavı tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki DGS başvurusu ve sınavı ne zaman? DGS başvuru ücreti kaç TL?
DGS 2024 SINAVI NE ZAMAN?
DGS 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.
DGS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Yayınlanan takvime göre DGS 2024 başvuruları 10 Mayıs’ta başladı. Başvuru ekranı 10 gün açık kalırken 20 Mayıs’ta sona erecek. Başvuru ücreti de yayınlanacak olan DGS kılavuzunda açıklanacak.
DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber yukarıda bulunan takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden sınava başvuru yapacak.
Ardından anlaşmalı bankalar veya ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümünden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.