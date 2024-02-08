"Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ödeme takvimi açıklandı mı? Evde bakım aylığı yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Engelli yakınlarına yapılan evde bakım aylığı ödemesi her ay hesaplara geçiyor. Ocak ayı ile beraber emekli ve memur maaşlarına düzenleme yapıldı. Ancak yılın ilk Evde Bakım Aylığı ödemeleri artışsız yatmıştı. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ödeme takvimi açıklandı mı? Evde bakım aylığı sorgulama ekranı...

ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde Bakım Aylıkları her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplarda yerini alıyor. Geçtiğimiz ocak ayında ise ödemeler 16 Ocak günü ödenmişti. Şubat ayı ödemelerinin de aynı tarih aralığında olması bekleniyor.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, zamlı evde bakım maaşı ödemelerinin şubat ayında olacağını belirtmişti.

2024 EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLDU?