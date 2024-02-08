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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ödeme takvimi açıklandı mı? Evde bakım aylığı sorgulama ekranı...

"Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ödeme takvimi açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde Bakım Maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık düzenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Evde Bakım Aylığı ödemeleri, memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanmaktadır ve zam oranlarına bağlı olarak artış gösterebilir. Zamlı olarak yapılması beklenen Evde Bakım Maaşı ödemeleri, vatandaşların hesaplarına düzenli bir şekilde geçirilecektir. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ödeme takvimi açıklandı mı? Evde bakım aylığı sorgulama ekranı...

15:32 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

"Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ödeme takvimi açıklandı mı? Evde bakım aylığı yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Engelli yakınlarına yapılan evde bakım aylığı ödemesi her ay hesaplara geçiyor. Ocak ayı ile beraber emekli ve memur maaşlarına düzenleme yapıldı. Ancak yılın ilk Evde Bakım Aylığı ödemeleri artışsız yatmıştı. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ödeme takvimi açıklandı mı? Evde bakım aylığı sorgulama ekranı...

ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde Bakım Aylıkları her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplarda yerini alıyor. Geçtiğimiz ocak ayında ise ödemeler 16 Ocak günü ödenmişti. Şubat ayı ödemelerinin de aynı tarih aralığında olması bekleniyor.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, zamlı evde bakım maaşı ödemelerinin şubat ayında olacağını belirtmişti.

2024 EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı da 2 bin 797 liraya yükseldi. Daha önce 5 bin 97 lira olan evde bakım yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira oldu.

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#evde bakım aylığı
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