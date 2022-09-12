Özgün Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı enflasyon beklentisi
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Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı enflasyon beklentisi

Eylül ayı enflasyon oranları için geri sayım başladı. Her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan veriler sonrasında enflasyon oranları belli oluyor. TÜİK verilerine göre ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 80.21, Ağustos ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1.46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47.85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54.69 olarak gerçekleşti. Peki eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, eylül ayı enflasyon beklentisi kaç?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eylül ayı enflasyon oranı beklentisi yüzde kaç? Enflasyon ne zaman açıklanacak?
Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Enflasyon oranı ile ilgili açıklamalar her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılıyor. Eylül ayının ilk haftası geride kalınmasıyla birlikte gözler eylül ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. memur ve emekli zam oranlarının belirlenmesinde kritik ödeme sahip olan enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanıyor. TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,46 artarken yıllık bazda yüzde 80,21 oldu. Temmuz ayı enflasyon ise TÜFE'deki değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti. Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 78,6 olarak açıklanmıştı. Peki, ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Eylül enflasyon oranı ne zaman açıklanacak

TÜİK tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Eylül ayı kira artış oranı hesaplama

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak. Bu ay sözleşme yenileyen işyeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok %54,69 oranında zam yapılacak.

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2022

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

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