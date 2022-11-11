EYT şartı kalktığında kim emekli olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yaptı. Çalışma Bakanı Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz" açıklamasını yaptı. EYT düzenlemesinin aralık ayında Meclis'e geleceğini söyleyen Bilgin, "EYT şartlarını sağlayan 1,5 milyon kişi var" dedi. Enflasyondan koruyacak bir asgari ücret düzenleneceğini söyleyen Bilgin, "Emeğin tahrip edilmesini önleyeceğiz" dedi.

Memurlar EYT’den yararlanır mı?

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, köşesinde EYT ile ilgili soruları şu şekilde cevap verdi: EYT ile ilgili düzenlemenin detayı henüz netleşmedi ve düzenlemenin memurları kapsayıp kapsamayacağı da henüz net değil. Ancak son bilgiler göre EYT’nin memurları kapsamayacağı yönünde.

EYT çıkana kadar çalışılması emekli maaşını etkiler mi?

EYT düzenlemesi bu yılın sonunda Meclis gündemine gelecek ve yasalaştıktan sonra da 2023’ün ilk aylarında uygulanmaya başlayacak. EYT çıkana kadar 4 ay ya da 6 ay çalışmanızın emekli maaşına katkısı pek olmayacaktır.

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Borçlanma ile prim gün sayısı artırılıp EYT ile emekli olunur mu?

EYT ile ilgili düzenlemenin içeriği henüz net değil. O nedenle borçlanma ile prim gün sayısını tamamlayanların düzenlemeden yararlanıp yararlanmayacağı da şimdilik belirsiz. Aralık sonuna kadar durum netleşecek. Bu kapsamda borçlanma yapıp yapmamanız size kalmış ama sene sonuna kadar doğum borçlanması yaparsanız 2023’e göre daha ucuz borçlanmış olursunuz, bu da sizin için avantajlı olur.

Emekli olup çalışmaya devam edebilir misiniz? EYT düzenlemesi sonrası tazminatınızı almadan çalışmaya devam edebilir miziniz, EYT düzenlemesinden sonra istifa etmeden emekli olabilir misiniz? gibi çok sayıda sorunun yanıtı merak ediliyordu. Prof. Dr. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Cem Kılıç ntv.com.tr için tüm bu soruların yanıtlarını verdi.

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EYT için fazla mesai nasıl hesaplanacak?

Farklı bir hesap yöntemi yok. Fazla mesai için yürürlükte olan mevzuattan herhangi bir farklılık yok. EYT'li olmak fark ettirmiyor. Fazla mesai düzenlemesinin EYT ile bir ilgisi yok. Fazla mesai yapan da yapmayan da bu değişiklikten eşit şekilde yararlanır.

EYT çıktığında istifa etmek gerekecek mi?

Evet. EYT düzenlemesi sonrasında gerekli sigortalılık ve prim koşullarını yerine getiren kişiler, emekli olmak isterlerse muhakkak “emeklilik sebebiyle istifa” etmek zorundadırlar. İşyeri de işten çıkışı “emeklilik sebebiyle istifa” kodundan SGK’ya bildirmelidir. Hem çalışayım hem de emekli aylığımı aynı anda bağlatayım gibi bir sistem bulunmuyor. Mevzuatta yeri yok.

EYT'de SSK BAĞ-KUR ayrımı olacak mı?

EYT'nin kapsamı belirlenirken sigorta kolları (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) açısından bir ayırım söz konusu olmayacak. Bağ-Kur kapsamında işyeri açan, şirket ortağı olup primini donduranlar bu süreleri canlandırarak prim gün sayısını primlerine ekletebilecek.

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EYT sonrası emekli maaşı nasıl hesaplanacak?

EYT sonrası herkes aynı emekli maaşı mı alacak? EYT düzenlemesi nasıl çıkarsa çıksın emekli aylığının miktarı kişiye özel olacak. Emekli aylığı hesaplanırken, 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası hizmetler için ayrı ayrı asgari aylık kuralları uygulanıyor. 2000 öncesindeki hizmetler için emekli aylığında alt sınır, en düşük prime esas kazancın yüzde 70'inden az olamıyor. 2000-2008 döneminde bu oran asgari ücretin yüzde 35'ine düşürüldü.

2008 sonrası dönem için asgari ücretin yüzde 35'i uygulanıyor. Bakmakla yükümlü olunan kişiler varsa aylıkları asgari ücretin yüzde 40'ından az olamıyor. EYT'liler başvuruda bulunduğunda bu üç dönem için ayrı ayrı "tam aylık" hesaplanacak. Daha sonra her bir dönemdeki çalışma süresi toplam prim gününe bölünerek o dönem için "kısmi aylık" tutarı hesaplanıyor. Üç dönemin kısmı aylığı toplanarak emekli aylığı bağlanıyor.

EYT’lilerin tazminatı nasıl hesaplanacak?

EYT'liler de mevcut sisteme göre kıdem tazminatı alacak. Emekli olan çalışanlar son işyerindeki çalışma süresi için kıdem tazminatı alacaklar. Her bir çalışma yılı için 30 günlük (brüt) ücreti tutarında kıdem tazminatı verilecek. Kıdem tazminatı tavanını (güncel tavan 15.371 lira) aşan ücrete sahip çalışanlara ise her bir çalışma yılı için tavan tutarı kadar tazminat ödemesi yapılacak. Emekli olacak sayısına göre işverene ek yük getirmemesi için taksitle ödeme gibi uygulamalara gidilmesi de söz konusu olabilir.

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