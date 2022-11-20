Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: Aile destek paketi yardımı ödemeleri ne kadar?

Aile destek ödeme tarihleri, Kasım ayının ilk haftasının ilk haftasının geride kalmasıyla birlikte, vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen Aile Destek Programı hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hafta içinde 7 milyar lira tutarında sosyal desteği insanımızın hizmetine sunmuş olduk." dedi. Peki, aile destek yardımı hesaplara ne zaman yatırılacak?

Aile sosyal destek yardımı

Sosyal Ekonomik Destek ne kadar 2022? SED yardımı yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına kasım ayında toplam 356 milyon 906 bin 974 lira yatırıldığını bildirdi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, aile bütünlüğüne önem verdiklerini, ekonomik nedenlerle çocukların ailelerinden kopmaması için Bakanlığın ihtiyaç sahibi aileleri desteklediğini ifade etti.

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SED yardımları

Bu amaçla çocukların hem maddi hem de sosyal ve kültürel yönden desteklenmesi için SED hizmet modelinin uygulandığını ve ailelere düzenli aylık ödeme yapıldığını kaydeden Yanık, bu hizmet modeli ile ailelerin, çocuklarının başta eğitimi olmak üzere diğer ihtiyaçlarını da karşıladığını, ayrıca çocukların çeşitli faaliyetlere katılarak sosyalleşme fırsatı bulduğunu belirtti.

Yanık, SED'den yararlanan ihtiyaç sahibi ailelerin hesabına kasım ayında toplam 356 milyon 906 bin 974 lira yatırıldığını ve bu hizmetten 153 bin çocuğun yararlandığını aktardı.

Elektrik, doğalgaz desteği son dakika haberleri

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı hakkında da açıklamalarda bulundu. Açıklamasından satır başları şöyle: "Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını geliştiriyoruz, bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece toplam hane sayısını yaklaşık onda birine kavuşacak etkinliğe kavuşturuyoruz. Çocuklarımız için ilave destekler getiriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden aile desteği programına dahil olan aileler de yararlanabilecek."

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Aile destek paketi ödemeleri

Aile destek yardımı yattı mı, ne zaman yatırılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Desteği Programı kapsamında 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3,2 milyar lira (8 Kasım'dan itibaren) hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanılacak. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak. Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi bu hafta içinde gerçekleştirilecektir. Bu hafta içinde 7 milyar lira tutarında sosyal desteği insanımızın hizmetine sunmuş olduk." dedi.

Aile destek ödemeleri ne kadar?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL)

450 TL ve altı: 600 TL alacak. 450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı: 550 TL alacak. 911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı: 500 TL alacak. 1372,30 TL üzeri ─ 1833,45 TL'den az: 450 TL alacak.

Aile destek yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Aile Destek Programı başvuruları, e Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Aile destek başvuru şartları neler?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması, Mavi Kart sahibi olması, Yerleşim adresinin yurt dışında olması, 18 yaşından küçük olması, Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır. Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur. Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

Ne kadar elektrik destek parası verilecek?

Türkiye Aile Desteğinden yararlanan haneleri Elektrik Tüketim Desteğinden de yararlandıracaklarının bilgisini veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık şunları söyledi:

Programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (108 TL), 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (144 TL), 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (180 TL) ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (216 TL) sağlayacağız.

Doğalgaz desteği yardımı ne kadar?

Kabine Toplası'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğalgaz desteğine aldık. Hane bayşı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde arttırdık." ifadelerini kullandı.

Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “Eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlarımıza yönelik konut projesini hayata geçiriyoruz” dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yönelik yeni bir desteği hayata geçireceklerini belirterek, “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2.023 adet konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz” dedi.

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara ek ödeme yapılacak

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarına da dikkati çeken Yanık, "Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklanan yeni sosyal yardım paketi içerisinde düzenli sosyal yardımlardan faydalanıcı ailelere sağlanan destek tutarlarında da artışlar yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, "Yardım programımızın tutarlarında yüksek oranlarda artışlar sağladık. 2022 yılında tutar artışı sağladığımız yardım programlarımız için ayırdığımız 6 milyar liralık bütçemizi yıllık 11,5 milyar liraya yükselttik." bilgisini verdi.

Prefabrik ev yapımı, ev onarım ve betonarme ev yapımı yardımı ne kadar?

Bakan Yanık, artış yapılan sosyal yardımların detayını şu şekilde paylaştı: "Prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin liradan 150 bin liraya, ev onarım yardımını 25 bin liradan 75 bin liraya, betonarme ev yapımı yardımını 70 bin liradan 200 bin liraya çıkardık.

Şartlı doğum yardımı ne kadar?

Buna ek olarak Şartlı Doğum Yardım Programı kapsamında vermiş olduğumuz 150 liralık tutarı 500 liraya, Çoklu Doğum Yardımını 215 liradan 400 liraya, Şartlı Sağlık Yardımını da 55 liradan 100 liraya yükselttik."

Öksüz ve yetim yardım desteği ne kadar?

Bakan Yanık, Öksüz Yetim Yardımı'nda 300 lira olan destek tutarını 600 liraya, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardımını da 500 liradan 1000 liraya çıkardıklarını sözlerine ekledi.

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Evde bakım parası ne kadar?

2022 yılı Temmuz asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti. Evde bakım parası da bu kapsamda 2 bin 706 TL'den 3 bin 340 TL'ye yükseldi. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor.

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Aile destek yardımı nereden alınır?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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