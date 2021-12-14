Facebook dondurma - Facebook hesabı silme - Facebook geçici ve kalıcı hesap kapatma

Facebook hesap dondurma, hesap silme ve hesap kapatma nasıl yapılır? Sizler için hazırladığımız bu haberden Facebook giriş sayfasına ulaşabilir ve hesap silme işlemlerini takip edebilirsiniz. Facebook hesap dondurma işlemi geçici veya kalıcı olarak yapılabilir. Dünya genelinde 1 buçuk milyar aktif kullanıcı rakamına ulaşan Facebook'ta geçici ve kalıcı olarak hesap kapatma işlemleri haberimizde...

FACEBOOK GEÇİCİ HESAP KAPATMA NASIL YAPILIR?

Hesabınızı geçici olarak dondurabilir ve istediğiniz zaman geri dönmeyi tercih edebilirsiniz.

Hesabınızı dondurmak için:

Ana profilinizden, Facebook'un sağ üstündeki account simgesine tıklayın.

Ayarlar ve Gizlilik'i seçin ve ardından Ayarlar'a tıklayın.

Sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklayın. Yeni Sayfalar deneyiminde bir sayfada Facebook erişiminiz varsa: Gizlilik'e ve ardından Facebook Bilgilerin'e tıklayın.

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Dondurma ve Silme'ye tıklayın.

Hesabı Dondur'u seçin, ardından Hesabı Dondurma İşlemine Devam Et'e tıklayın ve onaylamak için talimatları izleyin.

Hesabınız dondurulduğunda:

Profilinizi sizden başka kimse göremez.

Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler görünmeye devam edebilir.

Arkadaşlarınız, kendi arkadaş listelerinde adınızı görmeye devam edebilir. Bunu arkadaşlarınız sadece arkadaş listelerinden görebilir.

Grup yöneticileri adınızla birlikte gönderilerinizi ve yorumlarınızı görmeye devam edebilir.

Oculus ürünlerine veya Oculus bilgilerinize erişmek için Facebook hesabınızı kullanamazsınız.

Yalnızca sizin kontrol ettiğiniz Sayfalar da dondurulur. Sayfanız dondurulursa insanlar Sayfanızı göremez veya arama yaptıklarında bulamaz. Sayfanızın dondurulmasını istemiyorsanız Sayfanızın tam kontrolünü bir başkasına verebilirsiniz. Ardından Sayfayı dondurmaya gerek kalmadan yalnızca hesabınızı dondurabilirsiniz.

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FACEBOOK KALICI HESAP KAPATMA NASIL YAPILIR?

Facebook'u bir daha kullanmayı düşünmüyorsanız, hesabınızın kalıcı olarak silinmesini talep edebilirsiniz. Hesabınızı yeniden etkinleştiremeyeceğinizi ve hesabınıza eklediklerinizin hiçbirinin geri getirilemeyeceğini lütfen unutmayın. Bu işlemden önce Facebook'taki bilgilerinizin bir kopyasını indirmek isteyebilirsiniz. Hesabınızın kurtarma seçeneği olmadan kalıcı olarak silinmesini istiyorsanız, hesabınıza giriş yaptıktan sonra bize bildirin.

Facebook kalıcı hesap silmek için tıklayınız

Hesabınızı sildiğinizde, insanlar Facebook'ta profilinizi göremeyecektir. Fotoğraflarınız, durum güncellemeleriniz gibi paylaştığınız şeylerin veya yedek sistemlerde saklanan verilerin tamamının silinmesi 90 güne kadar sürebilir. Bu bilgiler tarafımızdan silinirken, Facebook'u kullanan diğer kişiler bunlara erişemez.

Facebook'ta yaptığınız bazı şeyler hesabınızda tutulmaz. Örneğin, hesabınızı silseniz bile arkadaşınıza gönderdiğiniz mesajlar onda kayıtlı kalabilir. Bu bilgiler, siz hesabınızı sildikten sonra da kalır.

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Sosyal medyanın kullanımı teknolojinin artmasıyla her geçen gün artmakta. Hemen hemen herkesin artık bir Facebook hesabı var. Facebook kullanımın zevkili ve faydaları olduğu gibi, bir o kadar da zararı bulunmakta. Peki Facebook hesabını kapatmak ya da silmek isteyen Facebook hesabını nasıl kapatır ya da nasıl siler? İşte basamak basamak Facebook hesabı kapatma ve silme işlemleri.

FACEBOOK HESAP DONDURMA NASIL YAPILIR?

Hesabınızı geçici olarak dondurabilir ve istediğiniz zaman geri dönmeyi tercih edebilirsiniz.

Hesabınızı dondurmak için:

Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan tıklayın

Ayarlar'ı seçin

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Sol sütunda Genel'e tıklayın

Hesabını yönet'i seçin ve ardından ekranda aşağı inip Hesabını dondur'a tıklayın

Hesabınızı dondurursanız Facebook'taki diğer kişiler profilinizi göremez ve insanlar sizi aratamaz. Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler, başkaları tarafından görülmeye devam edebilir.

Hesabınızı dondurduktan sonra Facebook'a geri dönmek isterseniz, e-posta adresiniz ve şifrenizle giriş yaparak istediğiniz zaman hesabınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Facebook'a veya başka bir yere giriş yapmak için Facebook hesabınızı kullanırsanız, hesabınızın yeniden etkinleştirileceğini aklınızda bulundurun. Bu, arkadaşlarınız, fotoğraflarınız ve gönderileriniz de dahil olmak üzere Facebook profilinizin tamamen geri yükleneceği anlamına gelir. Hesabınızı yeniden etkinleştirmek için giriş yapmakta kullandığınız e-posta adresine erişiminizin olması gerektiğini unutmayın.

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FACEBOOK KALICI HESAP SİLME NASIL YAPILIR?

1.adım: Kalıcı olarak silmek istediğiniz Facebook sayfanıza giriş yapın.

2.adım: Sağ üste köşedeki ayarlar kısmından yardımı seçiniz.

3.adım: Yardım arama kutucuğuna 'hesap kalıcı silme' yazınız bekleyiniz. Yarım arama kutucuğuna 'hesap kalıcı silme' yazınız ve resımde gösterilen yere tıklayınız.

4.Adım: Resimde görüldüğü gibi 'bize bildirin' kısmına tıklayın

5.Adım: Hesap silme butonuna tıklayın.

6.Adım: Facebook hesabını kalıcı silmek için 'hesabı sil' butonuna tıkladıkdan sonra gelen pencerede şifre ve güvenlik kodunu girip işlemleri bitirebilirsiniz.

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Facebook Messenger'ın bazı özellikleri

Facebook Messenger'ın kendine özel bir web sitesi olduğunu biliyor muydunuz? Facebook, geçtiğimiz günler Messenger için özel bir web sitesini kullanıcılara sundu. Facebook'ta takılmamak, ancak messenger özelliklerini kullanmak için bu web sitesi oldukça başarılı. Messenger.com adresindeki bu web sitesinde tüm Messenger özellikleri yer alıyor.

Yanlış duymadınız. Facebook Messenger kullanmak için Facebook hesabınızın olmasına gerek yok. Messeger uygulamasını indirdikten sonra 'Facebook kullanıcısı değilim' seçeneğine tıklayın. Ve cep telefonu numaranızı girerek Facebook Messenger kullanmaya başlayın.

Messenger uygulaması üzerinden Uber çağırabilmek mümkün. Bunun için konuşma penceresini açtıktan sonra üç nokta ile belirtilen daha fazla tuşuna basın. Bu pencerede Facebook Messenger'ın desteklediği uygulamalar yer alıyor. Burada Uber uygulamasını seçerek iki uygulamayı birbirine bağlayın. Ve daha sonra Messenger uygulamanız Uber'den araç çağırmak için uygun durumda. Messenger uygulamasının grup sohbet özellikleri gerçekten çok başarılı. Özellikle tek dokunuşla ulaşma özelliği. Bu özellikten faydalanmak için ekranın altında yer alan grup sekmesini açık ve yeni bir grup oluşturun. Daha sonra bunu 'Tuttur' diyerek Messenger uygulamanızın bir kenarın oluşturduğunuz grup dursun.

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Cevabınız evet ise iki dokunuşla bu sorundan kurtulacaksınız. Nasıl mı?

Bildirim almak istemediğiniz arkadaşınızın sohbet ekranını açın. Ekranın üstünde yer alan isme tıklayın. Daha sonra 'Bildirimler' seçeneğine gelerek ne kadar bildirim almka istemiyorsanız seçin.

Özellikle mesajlaşma uygulamalarında fotoğraf bulmak ve paylaşmak oldukça güç. Messenger uygulamasında ise çok başarılı bir özellik var. Fotoğraf büyüsü olarak geçen bu özellik yü tanıtma teknolojisi ile çalışıyor. Fotoğraf paylaşacağınız kişinin bulunduğu fotoğraflar, tüm galerinizde taranıyor ve direkt olarak ekrana getiriliyor. Kısaca fotoğraf paylaşmak daha kolay oluyor. WhatsApp'ta sık sık kullanılan bu özellik Facebook Messenger'da bulunuyor. Sohbet ekranında yer alan klavyenin üstünde yer alan konum işaretine tıklayın. Daha sonra size konumunuza göre mekanların listesi gelecek. O mekanlardan birini seçerek konumunuzu paylaşabilirsiniz. Farklı bir konum için ise haritayı hareket ettirerek seçim yapabilirsiniz.

Son dönemlerin en önemli trendlerinin başında Gif geliyor. Daha eğlenceli iletişim kurmak için kullanılan Gif'ler Facebook Messenger uygulamasında da bulunuyor. Bunun için sohbet ekranındaki seçenekler arasında nokta nokta ile belirtilen daha çok seçeneğine gelin. Daha sonra buradaki seçeneklerden istediğiniz Gif galerisine gidin ve paylaşmaya başlayın.

Herkesin kullandığı emojileri kullanmamak Facebook Messenger ile mümkün. Bunun için klavyenin altında bulunan emoji simgesine basın. Daha sonra buradaki sepet tuşuna basarak beğendiğiniz emoji grubunu akıllı telefonunuza indirin. Bu kadar basit.