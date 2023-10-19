Messenger'da uçtan uca şifrelenmiş sohbetleri için PIN kodu kullanma
Sohbetlerinizi Messenger'ın güvenli depolama alanına kaydettiyseniz bir PIN koduyla yeni bir cihaza geri yükleyebilirsiniz. Bu kod, güvenli depolamayı ilk açtığınızda oluşturduğunuz PIN kodudur.
Messenger sohbetleri geri yüklemek için PIN kodu nasıl oluşturulur?
Sohbetleri bir PIN koduyla geri yükleme
- Bilgisayardan Messenger.com adresine gidin.
- PIN kodunuzu girin ve ekrandaki talimatları izleyin.
- PIN kodunuzu yenileme
- PIN kodunuzun sıfırlanması gerekirse güvenli depolamanın açık olduğu bir cihaz kullanmanız gerekir.
- Cihazınızda güvenli depolama açıkken Messenger'ı açın ve köşedeki profil fotoğrafınıza dokunun.
- Gizlilik ve emniyet'e dokunun.
- Uçtan uca şifrelenmiş sohbetler'e dokunun.
- Güvenli depolama'ya dokunun.
- PIN Kodunu Yenile'ye dokunun.
Messenger için kod doğrulaması nasıl yapılır?
Kod Doğrulaması internet tarayıcısı eklentisi, Messenger'ı site üzerinden kullandığınızda uçtan uca şifrelemeye ilave bir güvenlik seviyesi ekleyebilir.
- Kod Doğrulaması, mesajlarınızın siz ve hedeflenen alıcılar arasında olmasını sağlamak için Messenger Web'in güvenilir bir sürümünü kullanıp kullanmadığınızı otomatik olarak kontrol eder. Kod Doğrulaması eklentisi, Messenger Web'i çalıştırmak için kullandığınız kodun diğer tüm kullanıcıların kullandığı kodla aynı olmadığını saptarsa gereken işlemleri yapabilmeniz için size bildirim gönderir.
Kod Doğrulamasının Kullanılması
Kod Doğrulaması internet tarayıcısı eklentisini Google Chrome, Mozilla Firefox veya Microsoft Edge tarayıcı eklentisi mağazalarından indirin.
Kod Doğrulamasını araç çubuğunuza sabitleyin.
Kod Doğrulamasını otomatik olarak çalıştırmak için Messenger Web'i (messenger.com veya facebook.com) kullanın. Kod tamamen doğrulandığında araç çubuğunda yeşil bir daire içinde bir onay işareti göreceksiniz.
Durumunu görmek için araç çubuğunuzda yeşil, turuncu veya kırmızı Kod Doğrulaması simgesine tıklayın. Belirli sorunları nasıl çözeceğinizi öğrenmek için Daha Fazla Bilgi Al'a tıklayın veya daha fazla inceleme yapmak için kaynak kodu indirin.
Messenger uçtan uca şifreleme nasıl kaldırılır?
Uçtan uca şifrelenmiş sohbetler'e dokunun. Güvenlik uyarıları'na dokunun. Girişleri gör'e dokunun. Kaldırmak istediğiniz cihazın adına dokunun.