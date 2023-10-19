Facebook geçici olarak hesap dondurma, kalıcı olarak hesap silme, kapatma işlemlerini sizlerle paylaşıyoruz. Sosyal medya platformu Facebook'a giriş yapmak ve mevcut hesabınızı silmek için haberimizden faydalanabilirsiniz. Mobil cihazlarda en çok kullanılan uygulamalardan olan Facebook hakkındaki son gelişmeleri de buradan öğrenebilirsiniz. Facebook hesabı nasıl dondurulur? Facebook hesabı nasıl kapatılır? İşte Facebook geçici ve kalıcı olarak hesap kapama dondurma ve silme işlemlerine dair detaylar...