Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi hayata geçecek. Borç yapılandırma paketi ayrıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 2 bin liranın altındaki vergi borçları siliniyor, ehliyet affı geliyor. Paketin, SGK tarafından takip edilen sigorta primleri, vergi alacakları, kasa ve cari hesap düzeltmesi, matrah-vergi artırımı, stok affı gibi düzenlemeleri içereceği tahminler arasında. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerde 48 eşit taksitle ödeme yapılacağını söyledi. İşte yeni borç yapılandırma düzenlemesine ilişkin tüm detaylar.