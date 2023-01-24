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FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak?

Küresel piyasada altın fiyatları pozitif bir seyir izlerken, yılın ilk FED toplantısı gerçekleştirilecek. En son yapılan Aralık ayı FED toplantısı ardından politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkarmıştı. Yeni yılın ilk FED faiz kararı toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. Peki piyasaların FED faiz beklentisi ne yönde? İşte detaylar.

17:28 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Fed faiz kararı

Fed faiz kararı

FED para politikası faiz toplantısı tarihi sorgulanmaya devam ediyor. Küresel piyasaları yakından ilgilendiren FED toplantısının ocak ayında alacağı karar merak ediliyor. FED faizi aralık ayında 50 baz puan artırarak art arda 7. kez faiz yükseltmişti. Peki, FED ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; FED, 2023 yılının ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapacak. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor.

FED faiz kararı ne olur?

FED faiz kararı ne olur?

Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor.



#fed
#fed faiz kararı
#abd merkez bankası
#merkez bankası faiz kararı
1 saat önce
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FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak?
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