FENERBAHÇE - ANTALYASPOR CANLI SKOR

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Fenerbahçe 60. dakikada Bright Osayi-Samuel’in attığı golle maçtandan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek 84. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Fenerbahçe 1 maç eksiğiyle 9 puanla 1. sırada yer aldı. Ankaragücü ise ligde henüz galibiyetle tanışamadı. MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.