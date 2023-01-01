Fenerbahçe - Antalyaspor canlı skor
Trendyol Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 17.00’de oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe Antalyaspor canlı skor ekranı haberimizde.
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR CANLI SKOR
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE
70 İrfan Can Eğribayat
6 Alexander Djiku
21 Bright Osayi-Samuel
24 Jayden Oosterwolde
50 Rodrigo Becao
16 Mert Müldür
10 Dusan Tadic
17 İrfan Can Kahveci
35 Fred
53 Sebastian Szymanski
9 Edin Dzeko
ANTALYASPOR
1 Helton Leite
7 Bünyamin Balcı
11 Güray Vural
21 Ömer Toprak
89 Veysel Sarı
8 Dario Saric
19 Ufuk Akyol
22 Sander Van de Streek
38 Gerrit Holtmann
9 Adam Buksa
10 Sam Larsson