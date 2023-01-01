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Fenerbahçe - Antalyaspor Canlı Skor

Fenerbahçe - Antalyaspor canlı skor ekranı Yeni Şafak’ta. Trendyol Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor’u konuk ediyor. Bugün saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ülker Stadyumu’nda oynanacak maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Antalyaspor canlı skora haberimizden ulaşabilirsiniz.

13:59 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Antalyaspor canlı skor

Fenerbahçe - Antalyaspor canlı skor

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 17.00’de oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe Antalyaspor canlı skor ekranı haberimizde.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR CANLI SKOR

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE

70 İrfan Can Eğribayat

6 Alexander Djiku

21 Bright Osayi-Samuel

24 Jayden Oosterwolde

50 Rodrigo Becao

16 Mert Müldür

10 Dusan Tadic

17 İrfan Can Kahveci

35 Fred

53 Sebastian Szymanski

9 Edin Dzeko

ANTALYASPOR

1 Helton Leite

7 Bünyamin Balcı

11 Güray Vural

21 Ömer Toprak

89 Veysel Sarı

8 Dario Saric

19 Ufuk Akyol

22 Sander Van de Streek

38 Gerrit Holtmann

9 Adam Buksa

10 Sam Larsson



#Fenerbahçe
#Antalyaspor
#Trendyol Süper Lig
40 dakika önce
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