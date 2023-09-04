MKE Ankaragücü 0-1 Fenerbahçe Maç Özeti
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler 3 puana tek golle ulaştı. İsmail Yüksek 84. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maç özeti ve Süper Lig puan durumu haberimizde.
MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ
MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ
MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU
MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
#MKE Ankaragücü
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#Trendyol Süper Lig
9 dakika önce