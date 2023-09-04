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Fenerbahçe Ankaragücü deplasmanında 3 puana tek golle ulaştı - Maç Özeti

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Fenerbahçe 60. dakikada Bright Osayi-Samuel’in attığı golle maçtandan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek 84. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Fenerbahçe 1 maç eksiğiyle 9 puanla 1. sırada yer aldı. Ankaragücü ise ligde henüz galibiyetle tanışamadı. MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:52 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
MKE Ankaragücü 0-1 Fenerbahçe Maç Özeti

MKE Ankaragücü 0-1 Fenerbahçe Maç Özeti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler 3 puana tek golle ulaştı. İsmail Yüksek 84. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maç özeti ve Süper Lig puan durumu haberimizde.

MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maç özetini izlemek için

MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI


Fenerbahçe gol oldu yağdı, tur kapısını araladı: Fenerbahçe 5-1 Twente (ÖZET)
Fenerbahçe gol oldu yağdı, tur kapısını araladı: Fenerbahçe 5-1 Twente (ÖZET)

Fenerbahçe gol oldu yağdı, tur kapısını araladı: Fenerbahçe 5-1 Twente (ÖZET)UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Twente’yi ağırladı. 10 kişi oynayan rakibine karşı Fenerbahçe 5-1’lik skorla galip geldi. İrfan Can Kahveci maçtaki performansıyla alkış topladı. Goller dakika 20’ Manfred Ugalde, 32’ Jayden Oosterwolde, 60’ Sebastian Szymanski, 62’ ve 74’ İrfan Can Kahveci (2), 90+3’ Dusan Tadic’den (pen.) geldi. Twente’de Youri Regeer dakika 43’te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte Konferans Ligi’nde gruplara kalmak için büyük bir avantaj yakaladı. Fenerbahçe - Twente maç özeti haberimizde.


#MKE Ankaragücü
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig
9 dakika önce
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Fenerbahçe Ankaragücü deplasmanında 3 puana tek golle ulaştı - Maç Özeti