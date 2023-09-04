Fenerbahçe gol oldu yağdı, tur kapısını araladı: Fenerbahçe 5-1 Twente (ÖZET)UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Twente’yi ağırladı. 10 kişi oynayan rakibine karşı Fenerbahçe 5-1’lik skorla galip geldi. İrfan Can Kahveci maçtaki performansıyla alkış topladı. Goller dakika 20’ Manfred Ugalde, 32’ Jayden Oosterwolde, 60’ Sebastian Szymanski, 62’ ve 74’ İrfan Can Kahveci (2), 90+3’ Dusan Tadic’den (pen.) geldi. Twente’de Youri Regeer dakika 43’te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte Konferans Ligi’nde gruplara kalmak için büyük bir avantaj yakaladı. Fenerbahçe - Twente maç özeti haberimizde.