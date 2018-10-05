ÖZGÜN HABERLER

Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe, Süper Lig’in 8. haftasında oynanacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? İşte maça dair detaylar.

Haber Merkezi IHA
Fenerbahçe, Süper Lig’in 8. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 8. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Fotoğraf: IHA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 8. haftasında, 7 Ekim Pazar günü 18.00’de Ülker Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri’nde bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenmana saat 11.30’da start verildi. Dün akşamki Spartak Trnava maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe, 6 Ekim Cumartesi günü, Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı çalışmalarla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, 7 Ekim Pazar günü 18.00’de Ülker Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Yer:İstanbul / Türkiye

Stat: Fenerbahce Şükrü Saracoğlu Stadı

Kanal:beIN SPORT Max 7 HD , (19.2E)

Kayserispor Çaykur Rizespor maçı canlı
Kayserispor Çaykur Rizespor maçı canlı

Kayserispor Çaykur Rizespor maçının canlı skor takibini ve maçın önemli pozisyonlarını yenisafak.com'da.Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. İki takım tarihinde 23 kez karşı karşıya geldi. İki ekip, 3 kez TFF 1.Lig’de 2 kez Türkiye Kupası’nda 18 kez de Süper Lig maçlarında karşılaştı.KAYSERİSPORLung- Lopes, Levent, Sapunaru, Atila-Şamil, Rotman, Bilal, Mensah, Chery, Umut Bulut (Kravets)SAKAT: Sakıb, Hasan Hüseyin, Oğuzhan Berber, Deniz Türüç , Kana-Biyik,CEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Batı Alt: 40 TL, Doğu Alt: 25 TL, Doğu Üst: 20 TL, Kuzey Üst: 15 TL, Misafir Tribünü: 20 TLÇAYKUR RİZESPORGökhan- Brabec, Jach, Orhan, Mehmet- Saadane, Robin, Boldrin, Umar, Samudio, MuriçSAKAT: YokCEZALI: YokKAYSERİSPOR RİZESPOR CANL SKOR TAKİBİKAYSERİSPOR RİZESPOR CANLI İZLEKayserispor ile Rizespor 24. kez karşılaşacakKayserispor ile Ç.Rizespor, Süper Lig serüveninde 18 müsabakada kozlarını paylaştı. Bu maçlarda Kayserispor 8 galibiyet 6 beraberlik elde ederken 4 kez de yenildi. 22 kez rakibine gol atan Kayserispor kalesinde ise 14 kez gol gördü.Kayserispor sahasında oynadığı 9 Süper Lig maçında rakibine karşı 6 kez kazanıp 1 kez kaybetti. 2 maç da berabere bitti. Kayserispor sahasında 13 gol atarken kalesinde ise sadece 6 gol gördü.İşte iki takım arasında oynanan maçlar ve sonuçlarıSüper Lig2016/2017 Ç.Rizespor-Kayserispor 2-42016/2017 Kayserispor-Ç.Rizespor 2-12015/2016 Ç.Rizespor-Kayserispor 0-02015/2016 Kayserispor-Ç.Rizespor 0-02013/2014 Kayserispor-Ç.Rizespor 0-22013/2014 Ç.Rizespor-Kayserispor 0-22007/2008 Kayserispor-Ç.Rizespor 3-02007/2008 Ç.Rizespor-Kayserispor 0-02006/2007 Kayserispor-Ç.Rizespor 1-02006/2007 Ç.Rizespor-Kayserispor 2-12005/2006 Ç.Rizespor-Kayserispor 0-02005/2006 Kayserispor-Ç.Rizespor 3-12004/2005 Kayserispor-Ç.Rizespor 2-12004/2005 Ç.Rizespor-Kayserispor 2-11985/1986 Kayserispor-Ç.Rizespor 1-11985/1986 Ç.Rizespor-Kayserispor 1-01979/1980 Kayserispor-Ç.Rizespor 1-01979/1980 Ç.Rizespor-Kayserispor 1-1Türkiye Kupası2007/2008 Kayserispor-Ç.Rizespor 4-12007/2008 Ç.Rizespor-Kayserispor 0-3TFF 1.Lig1984/1985 Kayserispor-Ç.Rizespor 1-01983/1984 Ç.Rizespor-Kayserispor 1-01983/1984 Kayserispor-Ç.Rizespor 0-0

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

        Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

        Çok yakında!
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

        Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
        Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.