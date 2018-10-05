Kayserispor Çaykur Rizespor maçı canlı

Kayserispor Çaykur Rizespor maçının canlı skor takibini ve maçın önemli pozisyonlarını yenisafak.com'da.

Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. İki takım tarihinde 23 kez karşı karşıya geldi. İki ekip, 3 kez TFF 1.Lig’de 2 kez Türkiye Kupası’nda 18 kez de Süper Lig maçlarında karşılaştı.

KAYSERİSPOR

Lung- Lopes, Levent, Sapunaru, Atila-Şamil, Rotman, Bilal, Mensah, Chery, Umut Bulut (Kravets)

SAKAT: Sakıb, Hasan Hüseyin, Oğuzhan Berber, Deniz Türüç , Kana-Biyik,

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Batı Alt: 40 TL, Doğu Alt: 25 TL, Doğu Üst: 20 TL, Kuzey Üst: 15 TL, Misafir Tribünü: 20 TL

ÇAYKUR RİZESPOR

Gökhan- Brabec, Jach, Orhan, Mehmet- Saadane, Robin, Boldrin, Umar, Samudio, Muriç

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

KAYSERİSPOR RİZESPOR CANL SKOR TAKİBİ

KAYSERİSPOR RİZESPOR CANLI İZLE

Kayserispor ile Rizespor 24. kez karşılaşacak

Kayserispor ile Ç.Rizespor, Süper Lig serüveninde 18 müsabakada kozlarını paylaştı. Bu maçlarda Kayserispor 8 galibiyet 6 beraberlik elde ederken 4 kez de yenildi. 22 kez rakibine gol atan Kayserispor kalesinde ise 14 kez gol gördü.

Kayserispor sahasında oynadığı 9 Süper Lig maçında rakibine karşı 6 kez kazanıp 1 kez kaybetti. 2 maç da berabere bitti. Kayserispor sahasında 13 gol atarken kalesinde ise sadece 6 gol gördü.

İşte iki takım arasında oynanan maçlar ve sonuçları

Süper Lig

2016/2017 Ç.Rizespor-Kayserispor 2-4

2016/2017 Kayserispor-Ç.Rizespor 2-1

2015/2016 Ç.Rizespor-Kayserispor 0-0

2015/2016 Kayserispor-Ç.Rizespor 0-0

2013/2014 Kayserispor-Ç.Rizespor 0-2

2013/2014 Ç.Rizespor-Kayserispor 0-2

2007/2008 Kayserispor-Ç.Rizespor 3-0

2007/2008 Ç.Rizespor-Kayserispor 0-0

2006/2007 Kayserispor-Ç.Rizespor 1-0

2006/2007 Ç.Rizespor-Kayserispor 2-1

2005/2006 Ç.Rizespor-Kayserispor 0-0

2005/2006 Kayserispor-Ç.Rizespor 3-1

2004/2005 Kayserispor-Ç.Rizespor 2-1

2004/2005 Ç.Rizespor-Kayserispor 2-1

1985/1986 Kayserispor-Ç.Rizespor 1-1

1985/1986 Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0

1979/1980 Kayserispor-Ç.Rizespor 1-0

1979/1980 Ç.Rizespor-Kayserispor 1-1

Türkiye Kupası

2007/2008 Kayserispor-Ç.Rizespor 4-1

2007/2008 Ç.Rizespor-Kayserispor 0-3

TFF 1.Lig

1984/1985 Kayserispor-Ç.Rizespor 1-0

1983/1984 Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0

1983/1984 Kayserispor-Ç.Rizespor 0-0