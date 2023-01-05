Özgün Fenerbahçe-Galatasaray derbisine seyirci alınacak mı?
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisine seyirci alınacak mı?

Süper Lig’in 18.haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. FB ile GS 8 Kasım Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisine deplasman taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Galatasaray taraftarı alınacak mı?
Fenerbahçe Galatasaray maçında seyirci yasağı var mı?

2022 Dünya Kupası'nın ardından Spor Toto Süper Lig yeniden başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Kıtalararası derbi, 8 Ocak 2023 Pazar akşamı oynanacak. Ülker Stadı'ndaki dev derbi, saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine seyirci alınacak mı?

İl Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda Galatasaray taraftarlarının tribündeki yerini alamayacağı derbi mücadelede, deplasman taraftarlarının yer aldığı tribünde de Fenerbahçe taraftarları yer alacak.

Alınan karar doğrultusunda Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, misafir takım koltuklarının Fenerbahçe taraftarları için satışa sunulacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Son 365 gün içerisinde Galatasaray A.Ş. logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecektir. Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacaktır.

Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarla kombine kartlardan bilet transferi yapılmayacaktır. Son 24 saat dahil olmak üzere, satışı yapılan tüm biletler transfer edilemeyecektir. Son 24 saat dahil olmak üzere tüm kombine biletlere sadece 1 transfer hakkı verilecektir.

Fenerbahçe derbi hazırlıkları
Fenerbahçe derbi hazırlıkları

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden sarı-lacivertli takımda gözler Galatasaray derbisine çevrildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda pas ve şut organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Antalyaspor ile yapılan maça ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı geçen Enner Valencia da takımla çalıştı. Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak. Norveçli futbolcu Joshua King, idmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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