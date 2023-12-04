Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Crespo ve İsmail derken Fred'e yeni partner geliyor! Bavulunu topladı

Calcio Mercato'nun haberine göre, Milan'ın yıllık 2 milyon euroluk teklifini kabul etmeyen Boşnak futbolcunun Ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer edilme ihtimalinin arttığı belirtildi.

Ayrıca Sarı-lacivertli ekibin Krunic için 3 milyon euroluk bir teklif yapma hazırlığında olduğu kaydedildi.