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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Crespo ve İsmail derken Fred'e yeni partner geliyor! Bavulunu topladı

Fenerbahçe taraftarı Ocak ayında takıma yeni katılacak isimleri merak ediyor. 6 numara transferi için atağa kalkan Fenerbahçe'de birçok isim gündeme geliyor. Fenerbahçe, Rade Krunic için Milan'ın kapısını yeniden çaldı. Bennacer'in dönüşüyle birlikte yedek soyunan Krunic'in sarı-lacivertlilere transfer olma ihtimalinin arttığı kaydedildi. İşte transfer için son dakika gelişmeler...

23:53 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe transfer gelişmesi
Fenerbahçe transfer gelişmesi

Transfer dönemine kısa süre kala Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı. Orta saha transferinde gündeme gelen Rade Krunic ismi yeniden ön plana çıktı. Fenerbahçe taraftarları transfer çalışmalarını yakından takip ediyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Milan'da forma giyen Rade Krunic'i transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler devre arası transfer çalışmalarını hızlandırdı.


Milano ekibinde geçirdiği diz ameliyatının ardından sakatlığını atlatan Ismael Bennacer'in Frosinone maçında oyuna girmesiyle birlikte Rade Krunic maçlarda yedek soyunmaya başladı.


Calcio Mercato'nun haberine göre, Milan'ın yıllık 2 milyon euroluk teklifini kabul etmeyen Boşnak futbolcunun Ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer edilme ihtimalinin arttığı belirtildi.


Ayrıca Sarı-lacivertli ekibin Krunic için 3 milyon euroluk bir teklif yapma hazırlığında olduğu kaydedildi.


"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

#transfer
#Fenerbahçe
#Ara transfer dönemi
#Milan
#Rade Krunic
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