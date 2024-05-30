Fenerbahçe'de 23.4 milyon euroluk hayal kırıklığı

Fenerbahçe'de büyük beklentilerle transfer edilen futbolculara harcanan paralar ve ortaya çıkan sonuç tartışılmaya başlandı. Özellikle de toplamda 23.4 milyon euro bonservis bedeli ödenerek kadroya katılan 4 futbolcunun performansları büyük hayal kırıklığı yaşattı.
Fenerbahçe'de bu sezon büyük umutlarla transfer edilen 7 futbolcu beklentilerin çok uzağında kaldı.
Bunlardan Rade Krunic, Cengiz Ünder, Bartuğ Elmaz ve Mert Müldür için toplamda 23.4 milyon euro borservis bedeli ödenirken, Miha Zajc, Ryan Kent ve Leonardo Bonucci ise bedelsiz olarak kadroya dahil edildi.
Ara transfer döneminde 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Krunic, orta saha rotasyonunda vasatı aşamayarak yedek kulübesine hapsoldu, oynadığı maçlarda ise skor ve asist katkısı yapamadı.
15 milyon euro ile kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Cengiz ise performansından daha çok yaşadığı sakatlıklarla gündeme geldi.
3 milyon euroya alınan Mert Müldür de genelde yedek bekledi.
Bedelsiz olarak kadroya katılan Bonucci ile Miha Zajc da savunma ve orta sahadaki performanslarıyla sınıfta kaldı.
Genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz da orta saha rotasyonunda şans bulamadı ve devre arasında Sivasspor'a kiralandı.
Bedelsiz alınan, kontenjan nedeniyle lisansı çıkarılmayan Ryan Kent ise Avrupa kadrosunda yer aldı ancak teknik heyet, İngiliz futbolcuya orada da fazla şans tanımadı.