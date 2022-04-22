Galatasaray'da başkanlık seçimi tarihi netleşti! Seçim ne zaman, adaylar kimler oldu?

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Spor Kulübünün bu ay yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması kararını kaldırdı.Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulu, 30 Nisan'da gerçekleştirilecek.

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GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ İÇİN ADAYLAR KİMLER?

Sarı-kırmızılı kulüpte gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışacak.

- Tedbir kararı kaldırıldı, seçilme hakkına engel olan hükmün icrası durduruldu

Beyanların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, ihtiyati tedbir kararına yapılan itirazı kısmen kabul ederek, 19 Nisan 2022 tarihli duruşmada verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına hükmetti.

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Mahkeme, daha önce yatırılan 50 bin liralık teminat karşılığında, 26 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 27 Mart 2022 tarihinde alınan "ibra edilmeme" genel kurul kararının sonuçlarından biri olan, tüzüğün 59/2 maddesine göre aklanamayan kulüp başkanı, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçilme hakkına engel olan hükmün icrasının tedbiren durdurulmasına yönelik de karar aldı.

Davacı Fırat Develioğlu hakkında suç duyurusunda bulunulması talebiyle ilgili de mahkeme, talepte bulunan kişilerin ayrı suç duyurularında bulunabileceği hatırlatmasında bulundu.