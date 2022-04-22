Okan Buruk Galatasaray teknik direktörü olacak mı? Okan Buruk bu soruyu yanıtladı!

Son günlerde adı Galatasaray ile anılan, Başakşehir'i şampiyon yaptıktan sonra takım çalıştırmayan Okan Buruk sessizliğini bozdu. Aldığı teklifleri ilk kez açıklayan genç teknik adam, Galatasaray sorusuna da net cevap verdi.

OKAN BURUK GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAK MI?

Galatasaray seçim döneminde adı teknik direktörlük adaylığı ile anılan Okan Buruk konuya ilişkin açıklamada bulundu. Buruk, "Galatasaray altyapısından yetişmiş, o formaya uzun yıllar hizmet etmiş ve büyük başarılar elde etmiş bir futbolcu olarak, teknik adamlık kariyerimde de ismimin Galatasaray için geçmesi mutluluk verici. Ben o tesislere 11 yaşında girdim, 18 sene oynadım. Sonra İtalya maceram oldu. Gittim, geldim. 2008'de şampiyon olarak ayrıldım. Bu saatten sonra yaşayacağım en büyük mutluluk da Galatasaray teknik direktörlüğü olur.

Bir seçim süreci var. Adayların kimi tercih edeceği belli değil ama adımın geçmesi güzel. Bana da hem sokakta hem sosyal medya üzerinden taraftarların büyük bir desteği, ilgisi var. Bunun için de böyle bir görev verilirse Galatasaray'ın geleceği için adımlar atmaktan, maddi-manevi bir şey düşünmeden hizmet etmekten mutluluk duyarım." açıklamasını yaptı.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Mahkeme, Galatasaray'ın tedbir kararını kaldırdı. Sarı-kırmızılılar 30 Nisan'da yeni başkanını seçecek.

GALATASARAY'DA BAŞKANLIK İÇİN ADAYLAR KİMLER?

Galatasaray'da iki başkan adayı var. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk kulübün yeni başkanı olmak için yarışacak.

OKAN BURUK KİMDİR?

Okan Buruk, 19 Ekim 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1,68 boyunda olan eski sporcu, ilk olarak Büyükçekmece'de yerel bir kulüp olan Karadeniz İdman Ocağı'nda oynadı. Ağabeyi Fuat Buruk da kendisi gibi profesyonel futbolculuk yapmıştır. 3 Temmuz 2007 tarihinde eski Türkiye Güzeli ve model Nihan Akkuş'la evlendi. Çiftin, Ali Yiğit adında bir oğlu bulunmaktadır.

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11 yaşında Galatasaray’ın alt yapısına girdi. 1992 yılında Avrupa Gençler Şampiyonu olan genç millî takımın kaptanıydı. Trabzonspor'la oynanan bir kupa maçında ayağının kırılması nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kaldı.

2001 yılında Emre Belözoğlu ile birlikte İtalya’nın Internazionale Kulübü ile anlaşma imzaladı. 2004-05 sezonu başında Beşiktaş'a transfer oldu. 11 Temmuz 2006 tarihinde boş mukaveleye imza atarak eski kulübü Galatasaray'a geri dönmüştür. Okan Buruk, 7 Haziran 2008 itibarı ile Galatasaray kulübünden ayrılarak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımı ile 2 yıllık mukavele imzalamıştır.

2009-10 sezonunun sonunda futbolu bırakmaya kararı verdi. Bu kararından sonra Türkiye formasıyla 19 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti ile oynanan maçta 9. dakikada Emre Aşık'la beraber oyundan çıkarak jübilesini yaptı. Guus Hiddink döneminde A millî takım İdari Koordinatörlüğü görevini yürüten Buruk, Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük görevine getirilmesiyle 2011 Kasım ayında yardımcı antrenör oldu.

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ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

2011-2013 - Türkiye (yardımcı antrenör)

2013-2014 - Elazığspor

2014-2015 - Gaziantepspor

2015-2016 - Sivasspor

2016-2017 - Göztepe

2017-2018 - Akhisar Belediyespor

2018-2019 - Çaykur Rizespor

2019-2021 - İstanbul Başakşehir