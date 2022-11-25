Galler - İran maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler Dünya Kupası'nda mücadele eden Galler ile İran, turnuvada 2. kez karşı karşıya gelecek. Maç Ahmed bin Ali Stadı'nda oynayacak. Grupta 1. sırada yer alan İngiltere'nin 3, ikinci sırada bulunan ABD'nin ve Galler'in 1 puanı, sonda yer alan İran'ın ise henüz puanı yok. Peki Galler – İran maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galler – İran ilk 11'ler.

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