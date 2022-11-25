Galler - İran maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu'nda yer alan Galler ile İran, bugün ikinci maçlarında karşı karşıya gelecek. Peki Galler - İran maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galler – İran maçı ne zaman, saat kaçta?
- 25 Kasım Cuma günü Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi Guatemala Futbol Federasyonundan hakem Mario Escobar yönetecek.
Galler – İran maçı hangi kanalda?
Galler – İran maçı TRT1 ve TRT4K'den takip edilebilir.
Tarihinde Dünya Kupası'na ikinci kez katılan Galler, gruptaki ilk maçında, son dakikalarda Gareth Bale'in attığı penaltı golüyle ABD ile berabere kalmıştı.
Protestoların damga vurduğu karşılaşmada ise İran, İngiltere'ye 6-2 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yapmıştı.
Galler – İran maçı muhtemel ilk 11’ler
Galler:
- Hennessey;
- Mepham,
- Rodon,
- Davies;
- Roberts,
- Ramsey,
- Ampadu,
- Williams;
- James,
- Bale;
- Moore.
İran:
- H. Hosseini;
- Moharrami,
- Pouraliganji,
- Cheshmi,
- M. Hosseini,
- Mohammadi;
- Jahanbakhsh,
- Noorollahi,
- Karimi,
- Gholizadeh;
- Taremi.