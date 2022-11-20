Dünya Kupası maçları fikstür

Dünya Kupası maçları için beklenen gün geldi. Al Kor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanacak A Grubu müsabakası, 20 Kasım 2022 tarihinde saat 19.00'da başlayacak. Canlı yayımlanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Orsato, turnuvada ilk kez düdük çalacak. Mücadelede 46 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını vatandaşları Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Romanya'dan Istvan Kovacs yapacak.

Dünya Kupası'nda ilk kez sahne alacak Katar, sürpriz yapmaya çalışacak. Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. kez mücadele edecek Ekvador ise 3 puan almayı hedefleyecek.

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Hollanda-Senegal maçı ne zaman saat kaçta?

A Grubu'nun diğer maçında ise 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile Senegal kozlarını paylaşacak.

2022 Dünya Kupası grup maçları ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

20 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

Dünya Kupası final maçı ne zaman?

İlk kez Arap dünyasından bir ülkede düzenlenecek turnuva, 64 müsabakaya sahne olacak. Beş kentte yer alan 8 stadın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nda takımlar, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Toplam 32 takımın katılacağı futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.

2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları ne zaman?

Son 16 turu mücadelesi, 3 Aralık'ta başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları, 3-6 Aralık'ta yapılacak.

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A-B, C-D, E-F ve G-H grup rakipleri nasıl olacak?

A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak. Son 16 turu müsabakalarını kazanan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

2022 Dünya Kupası çeyrek final maçı ne zaman?

9-10 Aralık'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan taraflar, yarı finale yükselecek.

2022 Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman?

13-14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

Dünya Kupası üçüncülük maçı ne zaman oynanacak?

Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

2022 Dünya Kupası final maçı ne zaman?

2022 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonluk maçı ise 18 Aralık'ta oynanacak.

2022 Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası, TRT ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Dünya Kupası 2022 maç programı

20 Kasım Pazar:

Katar - Ekvador 19.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1

21 Kasım Pazartesi:

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İngiltere - İran 16.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1

Senegal - Hollanda 19.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1

Amerika - Galler 22.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1

22 Kasım Salı:

Arjantin - Suudi Arabistan 13.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1 Danimarka - Tunus 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 Meksika - Polonya 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1 Fransa - Avustralya 22.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1

23 Kasım Çarşamba:

Fas - Hırvatistan 13.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 Almanya - Japonya 16.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 İspanya - Kosta Rika 19.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 Belçika - Kanada 22.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1

24 Kasım Perşembe:

İsviçre - Kamerun 13.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 Uruguay - Güney Kore 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 Portekiz - Gana 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1 Brezilya - Sırbistan 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1

25 Kasım Cuma:

Galler - İran 13.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 Katar - Senegal 16.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 Hollanda - Ekvador 19.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 İngiltere - ABD 22.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1

26 Kasım Cumartesi:

Tunus - Avustralya 13.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 Polanya - Suudi Arabistan 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 Fransa - Danimarka 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1 Arjantin - Meksika 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1

27 Kasım Pazar:

Japonya -Kosta Rika 13.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 Belçika - Fas 16.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 Hırvatistan - Kanada 19.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 İspanya - Almanya 22.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1

28 Kasım Pazartesi:

Kamerun - Sırbistan 13.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 Güney Kore - Gana 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 Brezilya - İsviçre 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1 Portekiz - Uruguay 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1

29 Kasım Salı:

Ekvador - Senegal 18.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR Hollanda - Katar 18.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR Galler - İngiltere 22.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR İran - ABD 22.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

30 Kasım Çarşamba:

Avustralya - Danimarka 18.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR Tunus - Fransa 18.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR Polonya - Arjantin 22.00 / 974 Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR Suudi Arabistan - Meksika 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

1 Aralık Perşembe Dünya Kupası maçları

Hırvatistan - Belçika 18.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR Kanada - Fas 18.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR Japonya - İspanya 22.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR Kosta Rika - Almanya 22.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

2 Aralık Cuma Dünya Kupası maçları

Gana - Uruguay 18.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR Güney Kore - Portekiz 18.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR Sırbistan - İsviçre 22.00 / 974 Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR Kamerun - Brezilya 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

3 Aralık Cuma-6 Aralık Salı:

Son 16 Turu (8 maç) / TRT 1

9 Aralık Cuma-10 Aralık Cumartesi:

Çeyrek final (4 maç) / TRT 1

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13 Aralık Salı-14 Aralık Çarşamba:

Yarı final (2 maç) / TRT 1

17 Aralık Cumartesi:

Üçüncülük maçı / TRT 1

18 Aralık Pazar: FİNAL / TRT 1

ÖZGÜN 2022 Dünya Kupası H Grubu takımları

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