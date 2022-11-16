Bu yıl Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası maçları 20 Kasım'da oynanacak Katar-Ekvator karşılaşmasıyla başlayacak. Buna göre; Dünya Kupası maçları 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. 2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak. 9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak. Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.
Dünya Kupası E Grubu ülkeleri hangileri?
- İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda
2022 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubu: Almanya
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Almanya Milli Futbol Takımı, 5. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.
İspanya, Japonya ve Kosta Rika ile E Grubu'nda yer alan Almanya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
Almanya Dünya Kupasına katılma mücadelesi
Hansi Flick'in teknik direktörlüğünü yaptığı Almanya, Avrupa elemelerinde Kuzey Makedonya, Romanya, Ermenistan, İzlanda ve Lihtenştayn ile J Grubu'nda mücadele etti.
Çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan "Panzerler", hanesine yazdırdığı 27 puanla lider olarak 2022 Katar biletini aldı. Fileleri 36 kez havalandıran Almanya, kalesinde ise 4 gol gördü.
Almanya'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:
- Almanya-İzlanda: 3-0
- Romanya-Almanya: 0-1
- Almanya-Kuzey Makedonya: 1-2
- Liechenstein-Almanya: 0-2
- Almanya-Ermenistan: 6-0
- İzlanda-Almanya: 0-4
- Almanya-Romanya: 2-1
- Kuzey Makedonya-Almanya: 0-4
- Almanya-Liechenstein: 9-0
- Ermenistan-Almanya: 1-4
Almanya'nın öne çıkan oyuncuları
Daha önceki turnuvalarda Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Jürgen Klinsmann ve Lothar Matthaus gibi isimlerin forma giydiği Almanya, son 2 büyük turnuvada (2018, 2020) yaşadığı başarısızlığı unutturmaya çalışacak.
Panzerler, Antonio Rudiger, Kai Havertz, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry ve İlkay Gündoğan gibi isimlerin sergileyeceği performansla "Turnuva takımı" imajını Katar'da tekrar futbolseverlere göstermek için mücadele edecek.
Almanya Dünya Kupası geçmişi
Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 19 kez katıldı.
Panzerler, 1954, 1974, 1990 ve 2014'te şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Almanya, 4'er kez ise ikinci ve üçüncü oldu.
Dünya kupalarında 109 maç yapan Almanya, bu maçlardan 67'sini kazandı, 20'sinden beraberlikle, 22'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı. Panzerler, turnuvada 226 gol attı, kalesinde 125 gol gördü.
Almanya'nın dünya kupaları geçmişi şöyle:
- 1934 - Üçüncü
- 1938 - İlk tur
- 1954 - Şampiyon
- 1958 - Dördüncü
- 1962 - Çeyrek final
- 1966 - İkinci
- 1970 - Üçüncü
- 1974 - Şampiyon
- 1978 - İkinci grup aşaması
- 1982 - İkinci
- 1986 - İkinci
- 1990 - Şampiyon
- 1994 - Çeyrek final
- 1998 - Çeyrek final
- 2002 - İkinci
- 2006 - Üçüncü
- 2010 - Üçüncü
- 2014 - Şampiyon
- 2018 - Grup aşaması
Almanya Dünya Kupası Maç takvimi
Almanya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:
23 Kasım Çarşamba:
- 16.00 Almanya-Japonya (Khalifa International Stadı-Al Rayyan)
27 Kasım Pazar:
- 22.00 İspanya-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)
1 Aralık Perşembe:
- 22.00 Kosta Rika-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)
2022 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubu: İspanya
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İspanya Milli Futbol Takımı, 12 yıl sonra turnuvada yeniden zirveye çıkmak istiyor.
Almanya, Kosta Rika ve Japonya ile E Grubu'nda yer alan İspanya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
İspanya'nın Dünya Kupasına katılma mücadelesi
Luis Enrique'nin çalıştırdığı İspanya, Avrupa Elemeleri'nde İsveç, Yunanistan, Gürcistan ve Kosova ile B Grubu'nda mücadele etti.
Elemelerde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan İspanya, 19 puanla B Grubu'nu lider tamamlayıp, Dünya Kupası'nda oynama hakkı kazandı.
Grup maçlarında rakip ağları 15 kez havalandıran Luis Enrique'nin öğrencileri, kalelerinde ise 5 gol gördü.
İspanya'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:
- İspanya-Yunanistan: 1-1
- Gürcistan-İspanya: 1-2
- İspanya-Kosova: 3-1
- İsveç-İspanya: 2-1
- İspanya-Gürcistan: 4-0
- Kosova-İspanya: 0-2
- Yunanistan-İspanya: 0-1
- İspanya-İsveç: 1-0
İspanya'nın öne çıkan oyuncuları
İspanya, çoğunluğunu Barcelona'da forma giyen oyuncuların oluşturduğu yıldız isimlerle dolu kadrosuyla 2008, 2010 ve 2012'de elde ettiği başarılı günlerine dönmenin hayalini kuruyor.
Genç oyuncuların yer aldığı kadrosuyla EURO 2020'de yarı finale kadar yükselerek dikkat çeken İspanya, Katar 2022'de de iz bırakmak istiyor.
Dünya ve Avrupa şampiyonluğu apoletleri bulunan Sergio Busquets ile Jordi Alba gibi iki önemli ismin tecrübesine güvenen İspanya, Dünya Kupası'nda Pedri, Gavi ve Ferran Torres gibi genç oyuncularının ekstra performansıyla başarı kovalayacak.
İspanya Dünya Kupası geçmiş
İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 15 kez katıldı.
Organizasyon tarihinde 63 maç yapan İspanya, bu maçlardan 30'unu kazandı, 15'inden beraberlikle ve 18'inden mağlubiyetle ayrıldı. Son 11 turnuvanın tamamına katılan İspanya, Dünya Kupası tarihi boyunca 99 gol attı, kalesinde 72 gol gördü.
Güney Afrika'da 2010 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda ilk ve tek şampiyonluğuna uzanan İspanya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
- 1934 - Çeyrek final
- 1950 - Dördüncülük
- 1962 - Grup aşaması
- 1966 - Grup aşaması
- 1978 - Grup aşaması
- 1982 - İkinci tur
- 1986 - Çeyrek final
- 1990 - Son 16 turu
- 1994 - Çeyrek final
- 1998 - Grup aşaması
- 2002 - Çeyrek final
- 2006 - Son 16 turu
- 2010 - Şampiyon
- 2014 - Grup aşaması
- 2018 - Son 16 turu
İspanya Dünya Kupası Maç takvimi
İspanya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:
23 Kasım Çarşamba:
- 19.00 İspanya-Kosta Rika (Al Thumama Stadı-Doha)
27 Kasım Pazar:
- 22.00 İspanya-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)
1 Aralık Perşembe:
- 22.00 Japonya-İspanya (Khalifa International Stadı-Al Rayyan)
2022 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubu: Kosta Rika
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Kosta Rika Milli Futbol Takımı, turnuvada 6. kez sahne alacak.
Almanya, İspanya ve Japonya ile E Grubu'nda yer alan Kosta Rika'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
Kosta Rika Kupaya katılma mücadelesi
Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonunun (CONCACAF) elemelerinin üçüncü turunu dördüncü sırada tamamladı ve play-off maçı oynama hakkı kazandı.
Konfederasyonlar arası play-off maçında Yeni Zelanda'yı 1-0 mağlup eden Kosta Rika, 2022 Katar biletini cebine koymayı başardı.
Kosta Rika'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:
- Panama-Kosta Rika: 0-0
- Kosta Rika-Meksika: 0-1
- Kosta Rika-Jamaika: 1-1
- Honduras-Kosta Rika: 0-0
- Kosta Rika-El Salvador: 2-1
- ABD-Kosta Rika: 2-1
- Kanada-Kosta Rika: 1-0
- Kosta Rika-Honduras: 2-1
- Kosta Rika-Panama: 1-0
- Meksika-Kosta Rika: 0-0
- Jamaika-Kosta Rika: 0-1
- Kosta Rika-Kanada: 1-0
- El Salvador-Kosta Rika: 1-2
- Kosta Rika-ABD: 2-0
- Play-off:
- Kosta Rika-Yeni Zelanda: 1-0
Tecürübeli oyuncuların performansı belirleyici olacak
Luis Fernando Suarez'in teknik direktörlüğünü yaptığı Kosta Rika'nın kadrosunda deneyimli oyuncuların fazlalığı ön plana çıkıyor.
Kalede Keylor Navas, savunmada Juan Pablo Vargas, orta sahada Bryan Ruiz ve forvette Joel Campbell'ın turnuvada önemli roller üstlenmesi bekleniyor.
Brezilya 2014'te gruptan lider çıkan ve çeyrek final oynama başarısı gösteren Kosta Rika'nın benzer performansı bu turnuvada sergilemesi pek mümkün görünmüyor.
Kosta Rika Dünya Kupası geçmişi
Kosta Rika, Dünya Kupası'nda 5 kez mücadele etti.
İlk kez İtalya 1990'da mücadele eden Kosta Rika, 2002'de Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen turnuvanın o dönemki şampiyonu Brezilya ve üçüncüsü Türkiye ile aynı grupta yer aldı.
Kosta Rika, 2014 Brezilya'da ise büyük bir başarıya imza atarak çeyrek final oynama başarısı gösterdi.
Dünya kupalarında 18 maç yapan Kosta Rika, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 19 gol atan Kosta Rika, kalesinde ise 28 gole engel olamadı.
Kosta Rika'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
- 1990 - Son 16
- 2002 - Grup aşaması
- 2006 - Grup aşaması
- 2014 - Çeyrek final
- 2018 - Grup aşaması
Kosta Rika Dünya Kupası Maç takvimi
Kosta Rika'nın 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda yapacağı müsabakaların programı şöyle:
23 Kasım Çarşamba:
- 19.00 İspanya-Kosta Rika (Al Thumama Stadı-Doha)
27 Kasım Pazar:
- 13.00 Japonya-Kosta Rika (Ahmad bin Ali Stadı-Al Rayyan)
1 Aralık Perşembe:
- 22.00 Kosta Rika-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)
2022 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubu: Japonya
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Japonya Milli Futbol Takımı, tümü art arda olmak üzere 7. kez bu turnuvada mücadele edecek.
Almanya, İspanya ve Kosta Rika ile E Grubu'nda yer alan Japonya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
Japonya'nın Dünya Kupasına katılma mücadelesi
Teknik direktörlüğünü Hajime Mariyasu'nun üstlendiği Japonya, Asya Elemeleri ikinci turunda Tacikistan, Kırgızistan, Moğolistan ve Myanmar ile mücadele etti.
Grupta 8'de 8 yapan Japonya, 24 puanla lider olarak adını 3. tura yazdırdı.
Üçüncü turda Suudi Arabistan, Avustralya, Umman, Çin ve Vietnam ile karşı karşıya gelen "Samuray Mavisi", 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 22 puanla ikinci sırada yer aldı ve Katar'ın yolunu tuttu.
Elemelerde 58 kez fileleri havalandıran Japonya, kalesinde ise 6 gole izin verdi.
Japonya'nın elemelerde oynadığı maçlar ve puan durumu şöyle:
İkinci tur:
- Myanmar-Japonya: 0-2
- Japonya-Moğolistan: 6-0
- Tacikistan-Japonya: 0-3
- Kırgızistan-Japonya: 0-2
- Moğolistan-Japonya: 0-14
- Japonya-Myanmar: 10-0
- Japonya-Tacikistan: 4-1
- Japonya-Kırgızistan: 5-1
Üçüncü tur:
- Japonya-Umman: 0-1
- Çin-Japonya: 0-1
- Suudi Arabistan-Japonya: 1-0
- Japonya-Avustralya: 2-1
- Vietnam-Japonya: 0-1
- Umman-Japonya: 0-1
- Japonya-Çin: 2-0
- Japonya-Suudi Arabistan: 2-0
- Avustralya-Japonya: 0-2
- Japonya-Vietnam: 1-1
Japonya'nın öne çıkan oyuncuları
1998'den bu yana tüm Dünya kupalarına katılan Japonya, Katar 2022'ye de renk katmaya çalışacak.
Teknik direktör Mariyasu'nun turnuvada en büyük kozu, Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen oyuncuların sayısının çokluğu olacak.
Kalede Eiji Kawashima'nın tecrübesine güvenen Japonya, savunmada Takehiro Tomiyasu, orta sahada Daichi Kamada ve hücumda Takefusa Kubo gibi önemli oyuncularla organizasyonda başarı için ter dökecek.
Japonya Dünya Kupası geçmişi
Japonya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 6 kez katıldı.
Organizasyon tarihinde 21 maç yapan Japonlar, bu maçlardan 5'ini kazandı, 5'inden beraberlikle, 11'inden mağlubiyetle ayrıldı. "Samuray Mavisi", Dünya Kupası tarihi boyunca 20 gol attı, kalesinde 29 gol gördü.
Japonya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
- 1998 - Grup aşaması
- 2002 - Son 16 turu
- 2006 - Grup aşaması
- 2010 - Son 16 turu
- 2014 - Grup aşaması
- 2018 - Son 16 turu
Japonya Dünya Kupası Maç takvimi
Japonya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:
23 Kasım Çarşamba:
- 16.00 Almanya-Japonya (Khalifa International Stadı-Al Rayyan)
27 Kasım Pazar:
- 13.00 Japonya-Kosta Rika (Ahmad bin Ali Stadı-Al Rayyan)
1 Aralık Perşembe:
- 22.00 Japonya-İspanya (Khalifa International Stadı-Al Rayyan)